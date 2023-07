Vào sân từ băng ghế dự bị ở trận giao hữu với Le Havre đêm 21-7 (giờ địa phương) và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho PSG ở phút 90, Kylian Mbappe chưa lắng xuống niềm vui thì ngay lập tức được biết anh không có tên trong danh sách đội bóng du đấu tại Nhật Bản.



Trang Twitter của PSG hào hứng với bàn thắng của Mbappe trận đấu với Le Havre

Theo tờ The Athletic, PSG thậm chí đã đưa tên siêu sao tiền đạo này vào danh sách chuyển nhượng sau rất nhiều rắc rối mà Kylian Mbappe gây ra, bao gồm cả việc anh công khai ý định rời bỏ nhà vô địch Ligue 1 để sẵn sàng gia nhập đội bóng yêu thích Real Madrid. The Athletic cũng cho rằng, PSG đã "sẵn sàng lắng nghe đề nghị chuyển nhượng từ bất kỳ câu lạc bộ nào về Mbappe" và cũng có thể "sẽ để Mbappe ngồi dự bị trong cả mùa giải 2023-2024 nếu cầu thủ này không quyết định rời PSG ngay trong mùa hè này". PSG được cho là có thể chấp nhận những lời đề nghị hỏi mua có mức giá thấp hơn nhiều so với con số 155 triệu bảng mà đội bóng này đưa ra ban đầu.

Mbappe không cùng PSG sang Nhật du đấu

Nhà báo chuyên về chuyển nhượng Fabrizio Romano cho rằng, việc PSG xem xét bán đi ngôi sao lớn nhất của đội do cảm thấy bị phản bội và không muốn rơi vào tình thế bị động trước những yêu cầu có phần quá đáng của Kylian Mbappe. Mùa hè năm ngoái, Mbappe vừa đồng ý gia hạn hợp đồng với PSG để đổi lấy khoản phí trung thành ước lên đến 68 triệu bảng, theo tiết lộ của tờ El Pais.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi: PSG sẽ không để mất trắng Mbappe

Ý định của Mbappe là sẽ hoàn thành cam kết kể trên và rời PSG vào mùa hè 2024 theo dạng tự do. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu không bán được Mbappe ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, PSG sẽ mất trắng khoản tiền khổng lồ khi siêu sao người Pháp ra đi.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG cho biết sẽ làm tất cả để ngăn vụ thất thoát kỷ lục liên quan đến Mbappe. Nhiều cuộc thương thảo diễn ra giữa đôi bên nhưng có rất ít tiến triển khi không bên nào chịu nhân nhượng.

Ông bầu Florentino Perez của Real Madrid không phát biểu gì liên quan đến Mbappe

PSG sẽ đối đầu với CLB Al-Nassr của Cristiano Ronaldo trong trận giao hữu đầu tiên tại Nhật Bản ngày 25-7, tiếp theo là những cuộc chạm trán với các CLB Cerezo Oasaka, Inter Milan và Jeonbuk Hyundai Motors.