Giải chạy Nông thôn Việt Marathon - Long An 2023 do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức với chủ đề "Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ".

Giải chạy được tổ chức với các cự ly 1,5km (dành cho trẻ em), 5km, 10km và 21km, thu hút sự tham gia của gầm 2.000 VĐV đến từ các địa phương trong nước và các VĐV nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Ấn Độ, Thuỵ Điển…

Các VĐV bắt đầu thi đấu cự ly 10 km.

Ở lần tổ chức thứ 2 này, Nông thôn Việt Marathon chọn thành phố bên sông Waterpoint tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An làm địa điểm diễn ra sự kiện.

Waterpoint tọa lạc ở vị trí sát TP HCM trên con đường Thiên lý Bắc Nam, việc thi đấu trên những con đường nội khu bảo đảm an toàn, có điều kiện lý tưởng để các VĐV thi đấu và chinh phục những thành tích mới.

Các VĐV hào hứng trước khi tham gia cự ly 5km

Giải chạy được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, truyền cảm hứng rèn luyện thể thao để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng đồng thời quảng bá, giới thiệu nét đẹp và giá trị của dòng sông Vàm Cỏ nói riêng và vùng đất Long An nói chung.

Cự ly 5km có nhiều VĐV tham gia nhất với hơn 1.000 VĐV

Nữ VĐV Đoàn Thị Hiền giành hạng 1 cự ly 21km ăn mừng chiến thắng tại đích đến

Các VĐV ở cự ly 10km và 5km về đích với sự cổ vũ hết mình của cổ động viên

Các VĐV lần lượt hoàn thành phần thi chạy.

Trao giải thưởng cho các VĐV