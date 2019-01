Gần 500 triệu đồng ủng hộ trẻ em vùng cao từ giải golf từ thiện

20/01/2019 12:08

Chỉ sau hơn 1 tuần phát động, giải golf từ thiện "Gắn kết yêu thương 2019" đã thu hút sự đăng ký tham gia của hơn 200 golf thủ là các doanh nhân Việt Nam và Quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp thành viên của VCCI và Amcham và thành viên đến từ các CLB Golf trên toàn quốc, giải cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình các đơn vị đồng hành trong chương trình đầy ý nghĩa này.

Trong đó Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam đã tài trợ toàn bộ kinh phí với mong muốn kêu gọi các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp cùng chung tay gây quỹ hỗ trợ những cộng đồng khó khăn trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.



Dựa trên handicap chính thức, 18 lỗ, các VĐV được chia thành 3 bảng A, B, C và bảng Nữ. Ngoài ra, giải còn có rất nhiều giải thưởng kỹ thuật và đáng chú ý nhất vẫn là giải "Hole in One" đã thuộc về golf thủ Hứa Thành Văn với giải thưởng là 1 bộ gậy Honma trị giá hơn 100 triệu do Công ty TNHH TM – DV VH Golf trao tặng.

Kết quả chung cuộc, nhà vô địch của giải thuộc về Golf thủ David Choi. Ngoài ra tại giải còn có 2 giải đặc biệt Kingfairway là ông Timothy Liston - Phó TLS Quán Mỹ tại TP HCM và Queen Fairway là bà Lê Từ Cẩm Ly - Giám đốc đối ngoại và pháp lý Coca-cola khu vực đông dương.

Cũng sau đêm trao giải, tổng số tiền đóng góp ủng hộ của các Golf thủ ban đầu ước tính đạt 500 triệu động. Số tiền vừa nêu sẽ được BTC dùng cho việc sẽ dành cho hoạt động của quỹ từ thiện, dự kiến thời gian trao quà sẽ diễn ra vào ngày 25-1 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn. Cũng trong dịp này, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) sẽ trao tặng 50 bộ đèn pin năng lượng mặt trời cho hoạt động từ thiện.

Quang Liêm