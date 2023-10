Trước đó, đơn vị quân đội đã sớm khẳng định vị thế và vươn lên vị trí đứng nhất từ ngày đầu tiên với sự bám đuổi của Long An và TP HCM. Vào ngày thi đấu cuối cùng (15-10), Trần Hưng Nguyên duy trì cách biệt 1 huy chương vàng cho Quân Đội khi về nhất nội dung 200 m bơi ngửa nam.

Trong khi đó, hai đơn vị còn lại cũng có thêm 1 HCV do Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) vô địch 200 m bơi ếch nữ, TP HCM được 1 HCV tiếp sức 4 x 200 m tự do đồng đội nữ.



Trần Hưng Nguyên giúp đoàn Quân đội giữ cách biệt 1 HCV với các đoàn bám đuổi khi giành HCV 200 m bơi ngửa

Trong khoảng thời gian tranh tài tại CLB bơi lặn Phú Thọ, Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) là người đứng đầu với 9 HCV cá nhân, chiếm 100% tổng số HCV của đoàn Long An.

Bên cạnh vận động viên có nhiều huy chương nhất, kình ngư trẻ Nguyễn Thuý Hiền (Quân đội) đã gây bất ngờ tại giải đấu khi giành 6 HCV (2 đồng đội).

Trong đó, 4 HCV cá nhân đều giành được ở các cự ly ngắn và có hai kỷ lục mới được tạo ra ở nội dung 50 m bướm với thành tích 27,31 giây và 50 m tự do với thành tích 26,08 giây.

Nguyễn Thúy Hiền (bìa phải) của đoàn Quân đội

Đầu năm nay, Thuý Hiền đã từng giành HCĐ SEA Games 32 ở nội dung 100 m tự do nữ. Đây là một cự ly Việt Nam hiếm khi cạnh tranh được huy chương tại Đông Nam Á.

“Tôi rất là vui khi giành HCV và phá kỷ lục. Giải đấu này, ban huấn luyện không đặt chỉ tiêu nên chỉ hết mình khi thi đấu” - Thuý Hiền chia sẻ.

Kình ngư 14 tuổi này cũng đặt mục tiêu cho bản thân tham dự nhiều giải đấu quốc tế và có thành tích tốt trong tương lai. Việc tham dự Olympic cũng là mong muốn không xa của vận động viên gốc Ninh Bình.

Dù vậy, HLV của Thuý Hiền tại đoàn Quân đội đánh giá học trò cần phải cải thiện nhiều về sức bền và quay vòng.

Với thành tích tại SEA Games 32 và VĐQG 2023, Thuý Hiền thường xuyên chinh phục các cự ly ngắn - nội dung đang được thống trị bởi các kình ngư Singapore - nhưng HLV lại không lo lắng cho cô học trò khi tuổi nhỏ hơn các đàn chị trong khu vực rất nhiều.

Cũng trong ngày thi đấu cuối vào tối hôm qua (15-10), kình ngư 20 tuổi Nguyễn Hoàng Khang tự cân bằng kỷ lục của chính mình tại nội dung 50 m bơi bướm.