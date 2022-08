Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày thành lập, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn vừa tổ chức thành công Giải Golf Saigontourist Group vì cộng đồng lần thứ 16 hôm 6-8 tại sân Vietnam Golf & Country Club (TP Thủ Đức, TP HCM). Được đánh giá là một trong những sự kiện uy tín hàng đầu, giải năm nay thu hút sự tham gia của trên 150 golfer là doanh nhân, nhà quản lý, đại diện các cơ quan ngoại giao tại TP HCM và các địa phương tham gia với mục đích chung tay vì cộng đồng, thiện nguyện.

150 golfer tham dự giải đấu có ý nghĩa thiện nguyện

"Sau một năm tạm ngưng vì lý do an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chúng tôi vô cùng vui mừng khi giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng trở lại giữa bối cảnh Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn, xã hội đang đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, dân sinh. Tiếp nối tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội đã thành truyền thống tốt đẹp của sự kiện, nguồn vận động xã hội hóa từ giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng năm 2022 tiếp tục được dùng để trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, giúp đỡ cho các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị mất người thân, cuộc sống bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vừa qua tại nhiều địa phương", ông Võ Anh Tài – Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức giải – chia sẻ.

Trưởng Ban tổ chức giải Võ Anh Tài tại lễ tổng kết, trao giải

Giải Golf Saigontourist Group Vì cộng đồng được Saigontourist Group tổ chức từ năm 2006, thu hút 2.400 lượt golfer tham gia trong 16 năm qua và số tiền quyên góp từ giải đấu qua các năm đã được sử dụng vào nhiều chương trình từ thiện, xã hội thiết thực như: trao học bổng dành cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, các em học sinh ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu và các mái ấm tại TP.HCM, các tỉnh, thành; hỗ trợ mổ tim, mổ mắt, khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo; cứu trợ bà con nghèo người dân tộc miền núi; xây nhà tình nghĩa, xây cầu nông thôn vùng sâu, vùng xa. Giải đấu năm nay còn mở rộng phạm vi hỗ trợ cộng đồng đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

Các VĐV tranh tài quyết liệt

Dù giải thưởng "Hole in one" không tìm được chủ nhân đích thực, Ban tổ chức vẫn tiến hành trao nhiều giải thưởng giá trị dành cho các golfer giành thứ hạng cao ở những hạng mục như "Nearest to the pin" (cú đánh gần lỗ nhất), Longest drive (cú đánh một gậy xa nhất), giải dành cho các VĐV tự do, giải của bảng nam, nữ các nhóm hạng A,B và giải dành cho golfer xuất sắc nhất giải Đỗ Lê Thuận.

Golfer Đỗ Lê Thuận xuất sắc nhất giải

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức giải đã trao cho ông Trần Hữu Tâm, Phó Chủ tịch Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM, tấm séc tượng trưng trị giá 1 tỉ đồng, dùng làm 1.000 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị mất người thân, cuộc sống bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vừa qua tại TP HCM và các tỉnh thành phía Nam.