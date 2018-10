Giải golf treo thưởng 6 tỉ đồng cho cú đánh hole - in - one

04/10/2018 12:43

Sáng 4-10, tại TP HCM đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải Golf Letran Furniture 2018 do CLB Doanh nhân QNH thuộc hội đồng hương Quế Sơn - Nông Sơn và Hiệp Đức của tỉnh Quảng Nam tổ chức. Giải đấu quy tụ nhiều tay golf giỏi nhất cả nước đăng kí tranh tài ở sân golf Tân Sơn Nhất, với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Trong đó, đáng chú ý nhất vẫn là giải thưởng hole - in - one, tức chỉ đánh 1 gậy vào thẳng lỗ. Các tay golf sẽ có cơ hội nhận được tổng giải thưởng rất hấp dẫn, như 1 căn penhouse trị giá hơn 6 tỉ đồng do Tập đoàn Berjaya Việt Nam tài trợ, hay 1 xe cao cấp Volkswagen trị giá 1.480.000.000 đồng, cùng hơn 2 tỉ đồng tiền mặt và hiện vật của những nhà tài trợ khác.

BTC giải cũng cho biết ngay trong buổi tối cùng ngày sẽ diễn ra Gala trao thưởng cũng như ra mắt CLB Doanh nhân QNH, nơi tập hợp những người con quê hương Quảng Nam đang làm ăn, sinh sống tại TP HCM và các tỉnh phía Nam. Mong muốn của QNH là cống hiến cho quê hương đất nước bằng việc gây quỹ hỗ trợ cho chương trình khởi khiệp cho doanh nhân trẻ tại quê hương Quảng Nam.

Anh Dũng