Đây là cơ hội để thầy trò HLV Trần Minh Chiến soán ngôi đầu bảng xếp hạng của Khánh Hòa.



Sau khi rút ngắn khoảng cách với CLB Khánh Hòa xuống còn 1 điểm, CLB Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế hơn đội bóng "phố biển" trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng vì vẫn còn 1 trận chưa đấu. Chạm trán Bình Phước, một đội bóng đang sa sút ở mùa giải năm nay, là thời cơ để thầy trò HLV Trần Minh Chiến giành trọn 3 điểm. Chỉ có được 3 điểm sau 5 trận đấu và xếp vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, CLB Bình Phước sẽ có chuyến hành quân đến sân Bà Rịa ở lượt trận thứ 7 được dự đoán là rất khó khăn.

CLB Bà Rịa - Vũng Tàu đang có một phong độ rất tốt với chuỗi 5 trận bất bại (4 chiến thắng) kể từ đầu mùa giải. Không chỉ muốn soán ngôi đầu bảng xếp hạng, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến quyết đánh bại đội khách Bình Phước để vững vàng với một vị trí trong tốp 6 cuối giai đoạn 1.

Loạt trận vòng 7 diễn ra trong ngày 5-5 còn có cuộc chạm trán giữa chủ nhà Cần Thơ và "tân binh" Phù Đổng (17 giờ), CLB An Giang tiếp đón Long An và CLB Công An Nhân Dân đối đầu đội khách Huế trên sân nhà Pleiku.

Đa phần các trận đấu ở vòng 7 sẽ được tổ chức không có khán giả nhằm siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Vì vậy, các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Bóng Đá TV, Thể Thao Tin Tức HD và YouTube VPF Media, Next Sport.