Lịch thi đấu vòng 19 Giải Hạng nhất quốc gia 2022

Khoảng cách giữa các đội trong tốp 4 Giải Hạng nhất 2022 chỉ hơn nhau 3 điểm sau 18 vòng đấu. Ở chặng đua nước rút về đích, cơ hội tranh 2 suất thăng hạng chia đều cho 4 ứng viên hàng đầu, lần lượt gồm: Công an Nhân dân (33 điểm), Khánh Hòa (33 điểm), Phố Hiến (32 điểm) và Quảng Nam (30 điểm).

Giải Hạng nhất quốc gia năm nay chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Song, với diễn biến hết sức khó lường sau những vòng vừa qua, tình thế đã trở nên phức tạp và khó đoán ở cuộc đua thăng hạng.

Công an Nhân dân (áo vàng) tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 18 vòng đấu

"Tân binh" Công an Nhân dân có một mùa giải thi đấu ấn tượng nhưng đoàn quân HLV Thạch Bảo Khanh đã tự đánh mất cơ hội bứt tốc sau khi bị đội chót bảng Bình Phước cầm hòa không bàn thắng ở vòng 18. Tương tự, Quảng Nam đã nhận thất bại nặng nề 1-5 khi tiếp đón Phố Hiến ngay trên sân nhà Tam Kỳ và bị chính đối thủ vượt mặt trên bảng xếp hạng.

Ở vòng 19 diễn ra vào chiều nay (11-10), cả 2 đội bóng trên phải chạm trán với những đối thủ sừng sỏ và được nhận định sẽ khó giành được 3 điểm chung cuộc. Tạm xếp vị trí thứ 7 với 23 điểm, đội bóng cố đô gần như hoàn thành mục tiêu trụ hạng nên không gặp nhiều áp lực khi tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà lúc 16 giờ (On Sports News).

Quảng Nam (áo vàng) vừa thất bại ngay trên sân nhà

Trong khi đó, đội bóng xứ Quảng đang "khát" điểm để có thể hiện thực tham vọng trở lại đấu trường V-League. Tuy nhiên, thất bại trên sân nhà ở vòng 17 đã khiến tâm lý thi đấu của học trò HLV Văn Sỹ Sơn sa sút. Vì vậy, dù thực lực của Quảng Nam nhỉnh hơn Huế nhưng nếu không vượt qua rào cản áp lực tâm lý, đội khách nhiều khả năng tiếp tục "trắng tay" ở vòng đầu này.

Trận cầu tâm điểm ở vòng 19 sẽ là màn so tài giữa Công an Nhân dân và CLB Bà Rịa - Vũng Tàu trên sân Ninh Bình lúc 16 giờ 30 ngày 11-10 (On Football). Dù đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng đội bóng "áo lính" đã thi đấu nhiều hơn các đối thủ trong nhóm dẫn đầu một trận. Nếu tiếp tục mất điểm khi tiếp đón Bà Rịa - Vũng Tàu, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh có nguy cơ mất ngôi đầu và thậm chí bị nhóm bám đuổi vượt mặt.