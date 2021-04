Chặng 7 chứng kiến nỗ lực tấn công liên tục của các tay đua nhằm tìm kiếm chiến thắng chặng này đồng thời "đánh chiếm" các danh hiệu áo xanh, áo vàng của Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Đáng kể nhất là cuộc tách tốp của nhóm khoảng 15 tay đua, trong đó những cua-rơ mạnh như Trần Thanh Điền (TP HCM Vinama), Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời - An Giang), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7)… tạo khoảng cách gần 2 phút khiến các VĐV Đồng Tháp phải ra sức rượt đuổi.



Đoàn đua vào Nghệ An

Ở Sprint 1 tại Nhà máy tôn Hải Ngân (Tĩnh Gia - Thanh Hóa), chiến thắng lần lượt thuộc về Quàng Văn Cường (Hà Nội), Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai). Ở Sprint 2 tại Nhà máy tôn Đại Nghĩa (Diễn Châu - Nghệ An), Hồ Hoàng Sơn (620 Châu Thới - Vĩnh Long) đã về nhất để có thêm điểm thưởng.

Ở chặng này, các tay đua Đồng Tháp canh tầm tốt, kịp đưa đoàn gộp thành tốp đông lao về đích, tạo nên màn cạnh tranh nước rút hấp dẫn. Không phải Nguyễn Tấn Hoài hay Lê Nguyệt Minh mà Trần Tuấn Kiệt mới là người xuất sắc cán đích đầu tiên, giành ngôi thắng chặng. Lê Nguyệt Minh hạng nhì còn Nguyễn Tấn Hoài hạng ba.

Ở giải năm ngoái, Trần Tuấn Kiệt có đến 4 lần thắng chặng trong khi đây mới là chiến thắng đầu tiên của anh ở giải năm nay. "Năm nay, giải đua cung đường mới nên tôi phải làm quen từ từ. Đồng Tháp lợi thế với 2 mũi nước rút là tôi và Nguyễn Tấn Hoài, trong khi TP HCM chỉ có Lê Nguyệt Minh. Mục tiêu của tôi năm nay là giành nhiều chiến thắng chặng hơn năm ngoái" - Trần Tuấn Kiệt bày tỏ.

Thành tích hạng nhì chặng giúp Lê Nguyệt Minh được thưởng 6 giây, vươn lên đồng giờ với Nguyễn Tấn Hoài sau 7 chặng nhưng với tổng hạng cao hơn (24 so với 102) và tay đua Đồng Tháp vẫn mặc Áo vàng. Trần Tuấn Kiệt cũng chỉ kém 2 tay đua này đúng 1 giây ở danh hiệu Áo vàng.

Trần Tuấn Kiệt về nhất chặng đua thứ 7

Ở danh hiệu Áo xanh, Nguyễn Tấn Hoài vẫn nắm giữ với khoảng cách 3 điểm so với Lê Nguyệt Minh. Tăng Quý Trọng (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) bảo vệ thành công Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Ngôi nhất đồng đội thuộc về TP HCM New Group.

Ngày mai 13-4, đoàn đua nghỉ tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), chuẩn bị cho chặng 8 đồng đội tính giờ diễn ra ngày 14-4 tại Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) với lộ trình 39 km.