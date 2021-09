Quân xanh cho tuyển Việt Nam vẫn là đội tuyển U22 - đội bóng cũng đang tập luyện và sinh hoạt theo nguyên tắc bong bóng khép kín giống thầy trò HLV Park Hang-seo.



Sau 1 tuần nghỉ xả hơi, những buổi tập thể lực cũng như đá giao hữu nội bộ được xem là cực kỳ cần thiết để giúp các cầu thủ trở lại với quỹ đạo quen thuộc. Đặc biệt là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng - cầu thủ hội quân muộn nhất đến thời điểm này để chuẩn bị cho 2 trận đấu vào tháng 10 gặp đội tuyển Trung Quốc và Oman. Vì vậy, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 vào chiều 19-9 sẽ là cơ hội để chân sút của HAGL tìm lại cảm giác chơi bóng.

Công Phượng nỗ lực tập luyện để tìm lại cảm giác bóng .Ảnh: VFF

Trở lại với phần tập thể lực của tuyển Việt Nam vào sáng 18-9, HLV Park Hang-seo tiếp tục cho các cầu thủ rèn những bài tập chạy bền quanh sân kết hợp với vừa chạy vừa dẫn bóng nhưng khối lượng được đẩy lên cao hơn so với ngày tập luyện đầu tiên. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam đều ở đẳng cấp khác biệt so với vòng loại thứ 2. Do vậy, nếu không bảo đảm yếu tố cơ bản là thể lực, các học trò của HLV Park Hang-seo khó có thể theo kịp diễn biến trận đấu.

Trong bối cảnh Văn Hậu chưa thể trở lại thi đấu, Đình Trọng, Tiến Dũng và Thành Chung vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, ông đã đưa 2 "sao trẻ" của U22 Việt Nam lên tham gia tập luyện cùng tuyển Việt Nam là Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Công.

Trong khi Thanh Bình đã quen thuộc với môi trường đội tuyển quốc gia khi thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây thì Văn Công là một thử nghiệm mới. Với lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp tốt và có thể chơi được ở cả vị trí tiền vệ trụ và trung vệ, nên nếu thể hiện tốt phong độ trong các buổi tập cùng tuyển Việt Nam, cầu thủ trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn có cơ hội được góp mặt trong hành trình của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.