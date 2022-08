Điều này dự báo tính chất hấp dẫn của trận đấu được ví như "chung kết" lượt đi. Hà Nội FC đang độc chiếm ngôi đầu bảng với khoảng cách an toàn 4 điểm so với đối thủ sẽ gặp ở sân Hàng Đẫy là HAGL (23 và 19 điểm). Đó là lý do người hâm mộ đội bóng phố núi hy vọng HAGL sẽ đánh bại được Hà Nội FC để thu hẹp cách biệt. Ngược lại, nếu thầy trò HLV Kiatisuk trắng tay, khoảng cách lúc đó sẽ trở thành 7 điểm, rất khó san lấp cho dù V-League còn đến 14 vòng đấu.



HAGL quyết lấy điểm ở Hàng Đẫy trước Hà Nội FC (Ảnh: THẮNG TRẦN)

"Chúng tôi cố gắng giành chiến thắng hoặc chí ít không được thua Hà Nội FC. Bản thân tôi xác định không đề cao vai trò cá nhân mà tinh thần tập thể mới là điều cả đội hướng đến. Hà Nội FC rất mạnh, nhiều thành viên cùng khoác áo đội tuyển quốc gia với cầu thủ của chúng tôi nên hai bên hiểu nhau rất rõ. Vì thế, HAGL sẽ phải cố gắng hết sức" - tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ trước trận đấu.

Sự trở lại của nhiều trụ cột như Duy Mạnh, Văn Hậu đã giúp Hà Nội FC thi đấu thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp, như lời khẳng định về sự vượt trội từ các học trò của HLV Chun Jae-ho. Dù cũng có 5 trận thắng liên tiếp, HAGL vẫn phải dè chừng đội chủ nhà, nhất là trong vòng 10 năm qua, họ chưa hề biết thắng ở sân Hàng Đẫy.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, SHB Đà Nẵng sẽ đối đầu Viettel (On Football, 17 giờ). Viettel đang có phong độ không tốt khi thua 4/6 trận gần đây, trong đó có thất bại trước Kuala Lumpur City FC ở bán kết AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng với lợi thế sân nhà sẽ tự tin hướng tới một trận thắng và đẩy đối thủ tiếp tục lâm vào bất ổn về chuyên môn.