Chiều 19-8, tại cuộc buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 giữa CLB Hà Nội với CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) sẽ diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy vào lúc vào lúc 19 giờ tối mai 20-8, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ lo lắng về vấn đề lực lượng, thể lực của các cầu thủ đội nhà.

"Chúng tôi không còn phương án nào, không còn trung vệ nào. Tôi có hỏi Duy Mạnh và cậu ấy bảo sẽ cố gắng đá. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình của cậu ấy, do đội bóng của tôi không còn cầu thủ nào khác nên tôi vẫn phải dùng Duy Mạnh trong trận này. Trong trường hợp Duy Mạnh không đá đủ 90 phút thì Tiến Thành sẽ dự bị cho cậu ấy"- HLV Chu Đình Nghiêm nói.

HLV 2 đội bắt tay tại cuộc họp báo

Cũng liên quan đến tình hình lực lượng trước trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm bỏ ngỏ khả năng ra sân của 2 cầu thủ Đậu Văn Toàn và Đinh Tiến Thành vì lý do thể lực. Bên cạnh đó, Văn Kiên và Văn Quyết khả năng không ra sân khi bị đau nhẹ, Omar chưa đạt 100% phong độ.

Nói về trường hợp của Văn Hậu, HLV Chu Đình Nghiêm thông tin, cầu thủ người Thái Bình dính phải 2, 3 chấn thương nhưng không nặng mà cần thời gian nghỉ ngơi, hồi phục bởi đây là hiện tượng thi đấu quá tải.

"Đoàn Văn Hậu sẽ cần 4-5 tuần để bình phục. Thời điểm này, tôi nghĩ cơ hội thi đấu của cậu ấy ở trận đấu với Thái Lan là khó. Văn Hậu cần có thời gian nghỉ ngơi, nếu không sẽ rất khó để hồi phục" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ trước trận tới, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết CLB Hà Nội FC đã nghiên cứu rõ ràng về lối chơi, chiến thuật của CLB Altyn Asyr trước trận đấu và đã có phương án đối phó.

"CLB Altyn Asyr sở hữu nhiều thủ thủ cao to, có thể hình, thể lực vượt trội. Do vậy, Hà Nội FC sẽ chủ yếu triển khai lối chơi bóng nhỏ, kiểm soát bóng không thiên về thể lực. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của CLB Hà Nội FC hiện tại là lực lượng. Hiện nay các cầu thủ của tôi, một số đang trong tình trạng quá tải do mật độ thi đấu dày đặc khiến thể lực cầu thủ bị bào mòn" - HLV Chu Đình Nghiêm cho biết thêm.

Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng của Altyn Asyr tỏ ra tự tin về tình hình nhân sự trước chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy.

"Chúng tôi không có nhiều thông tin về Hà Nội FC, tuy nhiên khi đã vào đến vòng đấu này thì cả hai đội đều đã thi đấu rất tốt, tôi nghĩ ngày mai sẽ là trận đấu hay. Tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 10 (Văn Quyết). CLB của chúng tôi đã có những chuẩn bị rất tốt cho trận đấu. Trước khi đến Việt Nam, tôi không có nhiều thông tin về bóng đá Việt Nam nói chung nhưng năm 2012 tôi cùng Đội tuyển quốc gia đến Việt Nam và đội chúng tôi đứng thứ 2, tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm qua và người dân Việt Nam rất yêu bóng đá" - HLV trưởng CLB Altyn Asyr nhận xét.