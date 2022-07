Các đội bóng tại V-League chỉ có 3 ngày nghỉ trước khi bước tiếp vào vòng 9 V-League diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-7. Trong đó, các cặp đấu đáng xem là màn so tài giữa SLNA và Hải Phòng FC vào lúc 18 giờ ngày 23-7 (On Football trực tiếp), hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Hà Nội FC lúc 18 giờ ngày 24-7 (On Sports + trực tiếp).



Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có thêm 3 điểm khi tiếp đón Hà Nội FC vào ngày 24-7?. (Ảnh: QUANG LIÊM)

Sau vòng 8, Hải Phòng FC đoạt lại ngôi đầu bảng sau khi SLNA sẩy chân trước SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, Hải Phòng FC không thể an tâm khi nguy cơ mất vị trí số 1 vào tay Hà Nội FC, HAGL hay chính đối thủ SLNA là rất lớn. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang có 14 điểm, hơn SLNA 1 điểm nhưng sẽ phải làm khách trên sân Vinh trong bối cảnh vừa bị Ban Kỷ luật VFF xử phạt vì để CĐV Trần Tiến Dũng xuống sân phun nước bọt vào trọng tài.

Sức ép tâm lý là điều mà cầu thủ Hải Phòng FC sẽ phải chịu khi đối đầu với SLNA, vốn rất quyết tâm lấy lại ngôi đầu sau khi bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng ở vòng 8. Không chỉ phải đối đầu trực tiếp với SLNA, Hải Phòng FC còn đối mặt sức ép gián tiếp từ Hà Nội FC cũng như HAGL - 2 đội bóng thi đấu sau một ngày.

Trong khi Hà Nội FC hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì ở sân Pleiku, thầy trò HLV Kiatisuk cũng nhắm đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp khi đối đầu với Đông Á Thanh Hóa. Đây là trận đấu mà HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo dự định đến dự khán, cộng thêm việc bầu Đức thường xuyên đến sân cổ vũ những vòng đấu gần đây càng giúp các cầu thủ HAGL quyết tâm nhiều hơn.

Vòng 8 V-League vừa qua chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng của các tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Tiền vệ Phạm Đức Huy, tuyển thủ đóng góp vào tấm huy chương bạc cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018, đánh dấu mốc 100 trận ở V-League cho Hà Nội FC. Tương tự, tiền đạo Tiến Linh, chân sút đã ghi 8 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cũng kỷ niệm trận đấu thứ 100 trong màu áo B.Bình Dương.

Trong khi đó, một cầu thủ vừa vượt mốc 40 bàn thắng chính là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, khi chân sút HAGL vừa lập cú đúp bàn thắng giúp đội bóng phố núi có được 3 điểm trước chính B.Bình Dương của Tiến Linh. Hai pha lập công này giúp Văn Toàn xóa dớp 7 trận liên tiếp "tịt ngòi" ở V-League 2022.

Những thông tin trên dự báo vòng 9 V-League sẽ cực kỳ hấp dẫn, nhất là với những khán giả thường xuyên quan tâm đến bóng đá Việt Nam.