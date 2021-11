Sau thời gian nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia, sân cỏ nước Anh trở lại cuối tuần này với nhiều trận đấu nảy lửa mà tâm điểm là cuộc chiến giữa 2 "ông lớn" Liverpool - Arsenal lúc 0 giờ 30 phút ngày 21-11 (K+Sport1).



Mohamed Salah là mối đe dọa đối với hàng thủ đội khách Arsenal trong cuộc đối đầu sắp tới .Ảnh: REUTERS

Cho đến nay, Arsenal chính là đội bóng tạo được nhiều ấn tượng nhất ở đấu trường Giải Ngoại hạng Anh dù khởi đầu tệ hại với 3 trận mở màn thất bại tan tác. Đội chủ sân Emirates đối mặt với cuộc khủng hoảng không thấy lối thoát, còn bản thân HLV Mikel Arteta bị nghi ngờ khả năng cầm quân, mang tâm trạng thấp thỏm lo bị "trảm" bất cứ lúc nào.

Trong tình cảnh bất an như thế, Arsenal dần định hình được bộ khung và hạn chế được những tình huống va vấp, tiếp cận dần công thức "ra sân phải an toàn". Arsenal bất bại trong 10 chuyến xuất trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó giành đến 8 chiến thắng. Tính riêng tại giải ngoại hạng, "Pháo thủ" không thua trong 8 vòng gần nhất đồng thời có đến 6 trận thắng.

Chuỗi trận bất bại dài nhất tính đến thời điểm này đã và đang tạo ra sự ổn định khó tin cho Arsenal, điều mà ngay cả 3 thành viên nhóm Big Six ở tốp dẫn đầu giải ngoại hạng là Chelsea, Man City và Liverpool cũng không có được. Việc Arsenal cần làm lúc này là khẳng định sức mạnh thực sự trước những đối thủ xứng tầm mà cuộc chiến trên sân Anfield của Liverpool được xem là "thuốc thử liều cao" dành cho thầy trò HLV Mikel Arteta.

Sau khởi đầu như mơ ở 9 vòng đấu đầu tiên, Liverpool bắt đầu thi đấu chệch choạc. Hai chuyến xuất quân gần nhất, "The Kop" để Brighton cầm hòa 2-2 rồi thua West Ham 2-3, mất luôn vị trí trong 3 hạng đầu vào tay đối thủ thành London này. Những lỗ hổng trong hàng phòng ngự Liverpool lộ ra ngày càng nhiều dù "bức tường thép" Van Dijk đã trở lại. Thủ thành số 1 Alisson đang có dấu hiệu sa sút phong độ, không ít phen làm thót tim các CĐV của Liverpool.

Thế mạnh của Liverpool nằm ở khâu tấn công và chưa bao giờ những "sát thủ" như Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino hay Diogo Jota làm người xem phải thất vọng. "Lữ đoàn Đỏ" cũng tỏ ra cực kỳ bản lĩnh ở những trận đại chiến mà việc nghiền nát Man United ngay tại Old Trafford với tỉ số 5-0 hay cầm chân Man City ở trận chiến của những nhà vô địch với tỉ số 2-2 là minh chứng.

Arsenal hồi sinh là điều không cần bàn cãi nhưng sự khác biệt về đẳng cấp cũng như trình độ hiện tại khó có thể giúp đội bóng này làm nên chuyện ở "pháo đài" Anfield. Arsenal toàn thua trong 5 chuyến làm khách gần nhất đến vùng Merseyside và đoạn ký ức lịch sử này không dễ bị xóa nhòa.

Tạm xếp thứ tư với 22 điểm và chỉ hơn Arsenal xếp ngay sau đúng 2 điểm, do vậy, nếu không thể cải thiện phong độ và tiếp tục thất bại ở trận cầu tâm điểm cuối tuần này, Liverpool sẽ bị chính "Pháo thủ" qua mặt. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi cuộc so tài giữa bộ ba tấn công của đội chủ nhà với hàng phòng ngự do Aaron Ramsdale chỉ huy ở phần sân của Arsenal. Ở chiều ngược lại, các "pháo thủ" như Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette hay Emile Smith Rowe cũng sẵn sàng chờ khai hỏa.