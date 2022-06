Trong cuộc họp báo sau trận thắng U23 Malaysia, HLV Gong Oh-kyun nhận xét rằng: "Đây mới là chiến thắng đầu tiên của U23 Việt Nam và giúp chúng tôi vào vòng tứ kết. Tôi rất ấn tượng đối với các học trò bởi trước giải đấu này, không ai nghĩ U23 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng. Kết quả này là công lao của cầu thủ. Ngoài ra, ban huấn luyện, bác sĩ đã giúp đỡ cho đội và tôi cảm kích vì điều đó".

Dù đã vượt qua Thái Lan và Malaysia để lọt vào tứ kết Giải U23 châu Á 2022 song HLV Gong Oh-kyun cho rằng U23 Việt Nam không nên ăn mừng quá sớm bởi vẫn còn những trận đấu khó sắp tới. "Tôi đã nghĩ tới những trận tiếp theo và U23 Việt Nam vì thế chưa có lý do gì để ăn mừng sau chiến thắng trước U23 Malaysia" - chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh.

HLV Gong Oh-kyun

So với trận so tài U23 Hàn Quốc, HLV Gong đã thay đổi gần như hầu hết hàng tiền vệ của U23 Việt Nam thi đấu với U23 Malaysia và điều đó đã mang lại hiệu quả trong khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Ông nói: "Trước trận đấu, tôi có kế hoạch sử dụng nhân sự sao cho phù hợp với màn chạm trán U23 Malaysia. Tôi không có lý do đặc biệt nào cả. Các cầu thủ đều có thể lực và chuyên môn tốt nên tôi thay đổi".

Nhận xét về các học trò mới, ông Gong Oh-kyun nói thêm: "Thực sự khả năng tấn công của các cầu thủ U23 Việt Nam rất tốt. Tôi chỉ hướng dẫn họ thêm thuần thục. Tôi cũng không có buổi tập đặc biệt nào cả. Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung hồi phục trước khi tính bước đi tiếp theo. Các cầu thủ rất muốn đạt tới một trình độ cao hơn và tôi biết cần làm gì để đưa họ tới những thử thách mới".

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam với tư cách đội nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng D (có thể là Ả Rập Saudi hoặc Nhật Bản). Nhận xét về đối thủ sắp tới, HLV Gong Oh-kyun thổ lộ: "Đối thủ nào cũng khó cả. U23 Việt Nam sẽ chẳng dễ dàng gì để đấu với họ. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị thôi".