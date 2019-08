HLV Lampard trong cuộc họp báo trước trận tranh Siêu cúp châu Âu

Frank Lampard vừa bị HLV danh tiếng Jose Mourinho chỉ trích nặng nề khi tin dùng các tài năng trẻ như Tammy Abraham, Mason Mount và Andreas Christensen trong ngày xuất quân đáng hổ thẹn ở Giải Ngoại hạng Anh mùa mới, nhưng cựu tiền vệ tuyển Anh vẫn tự tin khẳng định "Chelsea trẻ" này sẽ giành Siêu cúp châu Âu 2019 khi chạm trán "gã khổng lồ" Liverpool lúc 2 giờ ngày 15-8 (giờ VN).

Dàn sao trẻ

... và các trụ cột Chelsea tập luyện chăm chỉ trước trận đại chiến với Liverpool

Tân HLV Chelsea cho biết: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình, đừng nên so sánh đội hình trẻ hay dày dạn kinh nghiệm thi đấu trong bối cảnh Chelsea đang sở hữu những nhân tố xuất sắc nhất. Với tôi, những cầu thủ được xếp đá chính vì họ đang thể hiện phong độ cao và sở hữu đẳng cấp vượt trội". Lampard cũng nhận xét Mason Mount tuy còn trẻ nhưng xứng đáng có suất đá chính vì thái độ tập luyện chăm chỉ, rất chuyên nghiệp. Tương tự, Tammy Abraham và Andreas Christensen khiến chiến lược gia người Anh có cảm giác an tâm khi được ra sân trong đội hình xuất phát.

Trung vệ Andreas Christensen sẽ tiếp tục được HLV Lampard tin dùng

Với tư duy huấn luyện hiện đại, HLV Lampard luôn tạo cơ hội cho các cầu thẻ trẻ có dịp thể hiện tài năng trên sân tập cũng như tại các đấu trường khốc liệt, chuyên nghiệp và đỉnh cao. Trong bối cảnh hàng loạt trụ cột đang dính chấn thương hoặc chưa tìm lại được 100% phong độ như Willian, Antonio Rudiger hay N'Golo Kante, The Blues dưới triều đại HLV Lampard cũng không có được sự bổ sung nhân lực chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua và do đó, việc thử nghiệm các tài năng trẻ là điều bắt buộc.

Cựu tiền vệ Chelsea rất tự tin giành chiến thắng trước Liverpool sắp tới

Chelsea đã có trận thua đậm 0-4 trước M.U tại vòng 1 Premier League 2019-2020 hôm 11-8 nhưng lí do thất bại không xuất phát từ chất lượng chuyên môn mà do sai lầm của một số cá nhân. Nếu may mắn hơn trong khâu dứt điểm và nếu không có tài cản phá xuất thần của thủ thành M.U De Gea thì Chelsea đã sớm dẫn bàn trong hiệp 1 và chưa chắc phải nhận trận thua muối mặt trước "Bầy quỷ" ngay trên thánh địa Old Trafford.

Nhìn chung, tư duy chiến thuật của HLV Lampard không tệ nhưng các học trò của chiến lược gia 41 tuổi này cần có sự liên kết chặt chẽ, hiểu ý và hòa hợp hơn nữa mới mong quật ngã đương kim vô địch Champions League Liverpool trong trận tranh Siêu cúp châu Âu sắp tới.