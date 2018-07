HLV Mourinho vẫn muốn mua thêm trung vệ

25/07/2018 03:15

"Quỷ đỏ" hiện sở hữu đến 5 trung vệ nhưng rõ ràng những cái tên như M.Rojo, C.Smalling, P.Jones, V.Lindelof hay E.Bailly đều không đủ đẳng cấp và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ ở một trong những đội bóng hàng đầu của Giải Ngoại hạng Anh. Trước Club America, một đội bóng hạng trung bình khá của Mexico, M.U dễ dàng bị đánh bại bởi tiền đạo H.Martin chỉ cao có… 1,65 m trong một pha không chiến hết sức đơn giản.



Mùa giải mới sắp khởi tranh sau ít ngày nữa và đó là lý do để HLV Mourinho ráo riết đẩy nhanh tốc độ đàm phán với đội bóng chủ quản của 3 cái tên chắc chắn sẽ làm dậy sóng thị trường chuyển nhượng trong ít ngày tới: H.Maguire (Leicester), T.Alderweireld (Tottenham) và L.Bonucci (AC Milan). Có vẻ như trong tiềm thức của mình, nhà cầm quân người Bồ luôn mải miết tìm kiếm một thủ lĩnh đích thực ở hàng phòng ngự, như cách ông có được J.Terry tại Chelsea trước đây.

Trung vệ Maguire (trái) là mục tiêu săn đuổi của M.U nhưng giá tăng gấp 4 lần sau kỳ World Cup thành công Ảnh: REUTERS

Được ưu tiên bàn thảo có lẽ chính là H.Maguire, một trong những tuyển thủ Anh chơi hay nhất tại World Cup 2018. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã gửi lời đề nghị đến Leicester từ trước World Cup nhưng mọi việc đang bị đình trệ. "Bầy cáo" không có ý định để cầu thủ của mình ra đi dù giá trị của anh đã tăng gần gấp 4 lần so với khi gia nhập đội chủ sân King Power từ Hull City hè năm ngoái với mức phí 17 triệu bảng. Mọi việc giờ có lẽ do Maguire quyết định nếu anh muốn chuyển đến một đội bóng giàu tham vọng, sẵn sàng trả mức lương tuần 140.000 bảng thay vì chỉ 80.000 bảng như hứa hẹn của Leicester.

Thương vụ mang tên T.Alderweireld xem ra có phần bế tắc hơn khi Tottenham đã "lờ tịt" mọi đề nghị của M.U từ tháng 5. Đội bóng thành London nhất định không chịu "xuống nước" trừ phi M.U đồng ý để chân sút trẻ A.Martial ra đi theo chiều ngược lại.

Với L.Bonucci lại là chuyện khác. Một năm trước, trụ cột hàng phòng ngự của Juventus không đến Man City mà chỉ đồng ý đầu quân cho kình địch AC Milan. Giờ đây, hậu vệ này lại được M.U săn đón dù sức khỏe và tuổi tác khó lòng giúp anh thích nghi với mật độ thi đấu dày đặc, lối đá nhanh, mạnh, giàu chất lửa tại sân cỏ nước Anh. Việc AC Milan bị UEFA cấm thi đấu ở cúp châu Âu đồng thời không cho phép bất cứ cuộc chuyển nhượng có giá trị bất thường nào từ đội bóng này sẽ là rào cản ngăn Bonucci tìm đến M.U, đội bóng sẵn sàng bỏ ra 35-45 triệu bảng để có được chữ ký của trung vệ đã 31 tuổi này. Mặt khác, sức cuốn hút từ những đồng franc Pháp và lời mời chào từ PSG xem ra mạnh mẽ hơn nhiều so với M.U, chưa kể Bonucci có cơ hội tái ngộ cùng đồng đội G.Buffon.

Đông Linh