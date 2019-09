Chiều nay, 26-9, HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Park Hang-seo có cuộc trao đổi với báo chí.

Trước đó, cũng trong chiều ngày 26-9, lễ bốc thăm VCK U23 Châu Á 2020 đã diễn ra. Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam vào bảng đấu được đánh giá là "dễ thở" với những đối thủ gồm: U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE ở bảng D. Bảng đấu này được xem là nhẹ nhất trong số 4 bảng đấu khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã né được hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Nhật Bản, Uzbeskistan, Hàn Quốc, Iraq…

Đánh giá về bảng đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Như các bạn đã biết, hiện tại chúng ta đã vào bảng D cùng Triều Tiên, Jordan và UAE. Tại giải đấu ở Thường Châu, Trung Quốc, chúng ta được xếp vào nhóm hạt giống số 4 nhưng ở giải này chúng ta ở nhóm hạt giống số 1. Dù chúng ta đang là Á quân nhưng tôi cho rằng, các đội tham dự VCK ngoại trừ Thái Lan tự động vào vòng trong thì các đội khác về chiến thuật, chiến lược đều rất mạnh. Dù ở vòng loại chúng ta đã toàn thắng nhưng các đội tham dự VCK khác hoàn toàn với các đội ở vòng bảng".

U23 Việt Nam là đội bóng cuối cùng được bốc thăm ở bảng A và may mắn được rơi vào bảng đấu khá "dễ thở", tránh được nhiều đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Uzbekistan. Có nhiều ý kiến cho rằng, U23 Việt Nam thực sự may mắn, nhưng HLV Park Hang-seo cho lại khẳng định, ông không tin vào khái niệm này. "Thực ra tôi không tin vào khái niệm dấu hiệu vận may, chúng ta nỗ lực thì vận may sẽ đến và tôi tin tưởng vào điều đó"- HLV Park Hang-seo nói.

Đồng thời, HLV người Hàn Quốc cho biết lý do không muốn gặp đội bóng quê hương ông: "Nói gì thì nói, Hàn Quốc cũng là quê hương của tôi nên tôi cảm thấy có chút áp lực. Không phải chúng ta sợ khi nằm cùng nhóm với U23 Hàn Quốc, mà là vì phóng viên Hàn Quốc rất nhiều, họ nhiều lắm, hỏi nhiều phát mệt".

Cuối cùng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định VCK U23 Châu Á tổ chức tại Thái Lan sẽ diễn ra vào năm sau (2020), còn trước mắt, ông cùng các cầu thủ cần phải tập trung cho 2 mục tiêu lớn là vòng loại World Cup và SEA Games 2019 bởi lứa cầu tham dự SEA Games cuối năm nay sẽ là thành phần cho VCK U23 Châu Á 2020.



HLV Park Hang-seo cho rằng nếu các cầu thủ không gặp phải chấn thương nào thì đội sẽ có thể tiếp tục tăng cường sức mạnh. Theo lịch công bố của BTC, VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-1 đến 26-2-2020. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại 4 SVĐ: Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan. Các bảng đấu tại VCK U23 Châu Á 2020.