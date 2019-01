HLV Park Hang-seo: Việt Nam sẽ thắng nhờ sức mạnh tinh thần!

12/01/2019 12:25

Tinh thần thi đấu cao độ luôn là vũ khí đáng sợ của tuyển Việt Nam

Nòng cốt của đội bóng tân vô địch AFF Cup 2018 gồm tập thể các tài năng trẻ khi tham dự Asian Cup 2019 nhưng không vì vậy mà các học trò HLV Park Hang-seo dễ bị Iran "ăn hiếp" ở cuộc đối đầu lúc 18 giờ tối 12-1 này. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng hứa sẽ cho các học trò của ông Carlos Queiroz nếm trải khó khăn.

Đội bóng mạnh nhất châu Á - Iran

"Chúng tôi sắp chạm trán với Iran, đội bóng mạnh nhất châu Á hiện tại với kỹ thuật cá nhân và thể lực vượt trội cùng chiến thuật thi đấu hiện đại, nhưng Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh của mình để giành kết quả tốt nhất", HLV Park Hang-seo cho biết trong cuộc họp báo trước trận đại chiến.

Bên cạnh đó, HLV trưởng Iran Carlos Queiroz cũng rất ấn tượng và có những cái nhìn tích cực, đánh giá cao năng lực của Việt Nam sau màn trình diễn trước Iraq: "Việt Nam là một đội bóng mạnh với tập thể nhiều cầu thủ xuất sắc và HLV giàu kinh nghiệm. Họ đã thi đấu vượt trội Iraq ở trận khai màn nhưng bóng đá là một môn chơi có tính may rủi, và thật bất công đối với Việt Nam, tôi nghĩ ít nhất họ xứng đáng với một kết quả hòa".

HLV Park Hang-seo

Ông Park Hang-seo cũng nhận định khó khăn trước mắt các học trò Việt Nam chính là sự non kém kinh nghiệm so với đối thủ, song ông quả quyết Việt Nam sẽ vượt qua Iran nhờ sức mạnh tinh thần và ý chí thi đấu kiên cường. Đội bóng đến từ Đông Nam Á đã dần quên đi thất bại kém may mắn trước Iraq ở vòng đầu tiên và tập trung toàn lực cho cuộc chiến mang tính quyết định với Iran hiện tại. "Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng sau khi đã liên tục dẫn trước Iraq nhưng lại để ngược dòng thua 2-3. Vì vậy, Việt Nam sẽ tập trung cao độ cho cuộc chiến với Iran sắp tới", Park Hang-seo nói.

Việt Nam thua ngược Iraq 2-3

HLV Queiroz rất ấn tượng trước màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam

Trong 8 năm gắn bó với Iran, HLV Queiroz đã thấm nhuần bản sắc thi đấu và giá trị của từng tuyển thủ. Mọi thứ trong tuyển quốc gia đã trở nên thân thuộc với chiến lược gia 65 tuổi đến từ Bồ Đào Nha, vì vậy ông rất thận trọng mỗi khi các học trò chạm trán đối thủ tầm cỡ. "Chúng tôi không phải là một đội bóng kiêu ngạo, Iran rất tôn trọng và đánh giá cao các đối thủ và tôi muốn các cầu thủ của mình luôn ra sân với một tinh thần thoải mái và tự tin nhất. Iran đến với Asian Cup 2019 cùng tham vọng như bao đội bóng khác là giành chiến thắng cuối cùng, vì vậy chúng tôi cảnh giác cao độ trước mọi đấu thủ trong đó có Việt Nam. Mục tiêu trước mắt chính là chiếc vé vào vòng 1/8 Asian Cup", ông Queiroz nhấn mạnh.

Tường Phước - Ảnh: The AFC