HLV Polking khi còn làm việc tại CLB TP HCM

Trong cuộc họp báo trước thềm AFF Cup 2020 tại Singapore ngày 4-12, HLV Mano Polking khen ngợi hàng tấn công của tuyển Thái Lan và nhận định đội bóng của ông sẽ lọt vào chung kết giải đấu

HLV Mano Polking từng có thời gian ngắn nắm CLB TP HCM thi đấu tại V-League nên tỏ ra am hiểu bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, khi được hỏi về thực lực giữa Thái Lan và Việt Nam tại AFF Cup 2020, chiến lược gia người Đức cho rằng giờ chưa phải lúc để so sánh vì đội bóng do ông dẫn dắt có mục tiêu riêng ở từng vòng đấu và trước mắt là phải vượt qua vòng bảng.

"Thật vui khi được tham dự giải AFF Cup 2020. Tôi biết đây không phải là giải đấu dễ dàng nhưng tuyển Thái Lan đủ động lực và quyết tâm để đi đến cuối hành trình. Thái Lan là một đội mạnh, từng nhiều lần vô địch giải đấu này và những cầu thủ của chúng tôi đang khát khao được cống hiến cho màu cờ sắc áo" - HLV Polking nhấn mạnh.



Ông Polking thay thế vị trí của HLV Nishino, dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020

Ngoài ra, tân HLV tuyển Thái Lan cũng không quên dành lời khen cho các học trò, đặc biệt là ngôi sao Teerasil Dangda.

"8 năm trước, tôi đến Thái Lan và chứng kiến Teerasil Dangda thi đấu. Anh ấy là một tiền đạo xuất sắc và là trụ cột quan trọng trong đội tuyển cho đến hiện tại. Tuy không còn trẻ nhưng đẳng cấp và kinh nghiệm của Teerasil Dangda sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020. Ngoài ra, Supachai cũng đang có phong độ tốt, ghi bàn liên tục cho CLB Buriram" - ông Polking tin tưởng.