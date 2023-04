HLV Vũ Tiến Thành tham dự họp báo - Clip: Quốc An

Tiếp đón TopenLand Bình Định trên sân nhà ở vòng 6 V-League 2023, CLB TP HCM vất vả giành được 1 điểm nhờ trận hòa 1-1. Sau khi bị đối thủ dẫn bàn, "chiến hạm đỏ" được hưởng phạt đền 11m gần cuối trận và Samson đã tận dụng tốt cơ hội để lập công cho chủ nhà.



Trước đó, Mansaray dứt điểm đưa bóng trúng hậu vệ TopenLand Bình Định, trọng tài Vũ Nguyên Vũ nhận định lỗi bóng chạm tay trung vệ Schmidt ở ngoài vòng cấm địa. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý, "vua áo đen" này thay quyết định, cho rằng Schmidt chạm tay vào bóng khi chân của anh đang nằm trong vòng cấm địa và CLB TP HCM được hưởng penalty.



Trọng tài Vũ Nguyên Vũ cầm còi trong trận hòa giữa CLB TP HCM và TopenLand Bình Định

Phát biểu sau trận đấu, HLV Vũ Tiến Thành cho rằng những sự góp ý thẳng thắn của ông đã khiến đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ tốt hơn so với những vòng đấu trước đó. Chiến lược gia của CLB TP HCM cũng nhắc lại nghiệp vụ của trọng tài về bàn thua đầu tiên trong thất bại trước Hà Nội trên sân Thống Nhất ở vòng 5 để so sánh với đội ngũ "vua áo đen" điều hành màn so tài ở vòng 6.

"Trọng tài có tâm là phải biết phối hợp với các trợ lý để đưa ra quyết định đúng. Tôi nghĩ quan trọng nhất ở một trọng tài là tư tưởng và cái tâm của mình" - ông Thành chia sẻ và không quên nhắn nhủ phải hạn chế phát ngôn vì lo ngại lỡ lời khiến VPF tiếp tục phạt tiền.

HLV Vũ Tiến Thành vui mừng vì đội nhà giành lại 1 điểm quý giá

Phân tích về trận hòa với TopenLand Bình Định, ông Thành nói thêm: "Tình huống Schmidt chạm tay trong vòng cấm thể hiện rõ qua video và đó là quả phạt đền rõ mười mươi. Trọng tài biên rất dũng cảm khi góp ý cho trọng tài chính. Trọng tài chính không thể nhìn rõ tình huống ở góc độ của mình và việc tham luận ý kiến của trợ lý trọng tài biên là hành động chuyên nghiệp".

Cuối cùng, ông Vũ Tiến Thành khen ngợi đội ngũ trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ và dám thay đổi để đưa ra quyết định đúng. "Trọng tài hôm nay hay, không như trọng tài trước. Hiện nay cũng có nhiều trọng tài có nghiệp vụ lẫn đạo đức tốt. Tôi nghĩ rằng những góp ý thẳng thắn vừa qua đã giúp cải thiện chuyên môn V-League. Tôi không ngại bị phạt khi những góp ý của tôi làm giải đấu tốt hơn".

HLV Nguyễn Đức Thắng (áo trắng) cho rằng đội ngũ trọng tài chưa làm tốt nhiệm vụ

Trong khi đó, người đồng nghiệp Nguyễn Đức Thắng lại chê bai đội ngũ trọng tài không có chính kiến khi thay đổi quyết định đã đưa ra. "Bóng chạm tay hay chưa tôi không bàn đến nhưng trọng tài chính là người đầu tiên nhìn nhận tình huống và đưa ra quyết định. Khi trọng tài thay đổi quyết định trước đó của mình thì sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra" - HLV Đức Thắng phân tích.

Chiến lược gia của TopenLand Bình Định đánh giá: "Hòa thì không vui nhưng cũng tạm hài lòng khi có điểm trên sân Thống Nhất. TopenLand Bình Định tổn thất lực lượng vì "bão" chấn thương nên rất khó khăn khi thi đấu trên sân đối phương". Cựu tuyển thủ của thế hệ vàng Việt Nam cũng cho rằng các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nên phải trả giá đắt bằng bàn thua gần cuối trận.