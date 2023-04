Chạm trán đội bóng mới lên hạng cũng là cơ hội để Hoàng Anh Gia Lai giành 3 điểm, gia tăng chuỗi bất bại ở V-League mùa này lên con số 6. Trước đó, sau khi chia tay hàng loạt trụ cột, đoàn quân của HLV Kiatisak có khởi đầu không suôn sẻ với chuỗi 4 trận không thắng. Ban huấn luyện đội bóng thử nghiệm nhiều nhân tố mới cùng mục tiêu cải thiện phong độ thi đấu. Tận dụng quãng nghỉ dài của V-League, CLB Hoàng Anh Gia Lai dần hoàn thiện bộ khung, lấy lại lối chơi ban bật nhỏ và tấn công đa dạng quen thuộc.



Bộ ba Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương và Châu Ngọc Quang giúp đội bóng "phố núi" cầm trịch thế trận, điều phối nhuần nhuyễn hệ thống tấn công lẫn phòng thủ từ xa. Sự xông xáo, nhiệt huyết của lứa đàn anh cũng truyền cảm hứng thi đấu đến những tài năng trẻ như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt… giúp họ tự tin hơn trong môi trường chuyên nghiệp V-League.

CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục có chiến thắng khi tiếp đón Khánh Hòa? Ảnh: CLB HAGL

Khánh Hòa trở lại đấu trường V-League với một tập thể đoàn kết và kiên cường. Lối chơi đầy nhiệt huyết, phòng ngự vững chắc của đội bóng phố biển khiến nhiều đấu thủ sừng sỏ phải ngao ngán. Đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã có chuỗi 3 trận bất bại (1 chiến thắng) sau khởi đầu kém cỏi với 2 trận thua.

Giới chuyên gia nhận định CLB Khánh Hòa càng đá càng hưng phấn và điều đó thể hiện qua kết quả hòa trước Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định ở 2 vòng đấu gần nhất. Tuy nhiên, thầy trò ông Võ Đình Tân được cho là bất ổn về mặt tinh thần, sau khi bị cướp mất chiến thắng trên sân Thiên Trường ở vòng 5.

Diễn ra cùng ngày, Thép Xanh Nam Định tiếp tục có lợi thế sân nhà khi chạm trán Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 V-League 2023 lúc 18 giờ (FPT Play). Sau trận hòa may mắn trước Khánh Hòa, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt mong muốn giành được 3 điểm để sớm trở lại cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An vất vả tìm chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 5 trận hòa.

Vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2023 đã bị xáo trộn sau vòng 5. CLB Đông Á Thanh Hóa bất ngờ sánh bước cùng đương kim vô địch Hà Nội trên đỉnh bảng, trong khi Hoàng Anh Gia Lai tự tin hơn sau chiến thắng đầu tiên ở mùa giải.