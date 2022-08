Bộ môn bóng đá năm nay có 17 đội bóng đến từ các huyện, câu lạc bộ, doanh nghiệp người Bình Định, chia thành 4 bảng đấu. Bảng A: ĐH An Nhơn, ĐH Hoài Ân, Đồng Tâm Hoài Nhơn và ĐH Phù Mỹ. Bảng B: Vạn Phước Thịnh FC, ĐH Tây Sơn, Sinh viên Quy Nhơn, Thời Đại Hoài Nhơn. Bảng C: Tuấn Long Phù Mỹ, Phước Sơn FC, Khánh An FC, CLB Hoài Nhơn 2 Nguyễn Trân, ES An Nhơn. Bảng D: Lý Tự Trọng FC, Prado Metal FC, ĐH Tuy Phước và ĐH Phù Cát. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 11-9-2022 tại sân bóng đá H2, P.15, Quận Tân Bình, TP. HCM .