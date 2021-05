CLB Công an Nhân dân

“Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương; gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức trận đấu của Giải Bóng đá Hạng nhất 2021, để đảm bảo an toàn đối với cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu, Ban Điều hành tạm hoãn trận đấu giữa CLB Công an Nhân dân (CAND) và CLB Huế ngày 5-5 trên sân Pleiku. Các trận đấu còn lại của vòng 7 giai đoạn 1 Giải Hạng nhất 2021 tiếp tục triển khai tổ chức theo lịch thi đấu đã ban hành” - thông báo do Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban Điều hành giải, ký ngày 5-5 nêu rõ, đồng thời quyết định tạm dừng Giải Hạng nhất kể từ vòng 8 giai đoạn 1 vào ngày 9-5.



Trước đó, ngày 2-5, CLB CAND di chuyển từ Hà Nội vào Pleiku trên chuyến bay số hiệu VN1613, có 2 trường hợp F1 từng tiếp xúc với 2 ca dương tính Covid-19 là người Trung Quốc. Các cầu thủ cùng ban huấn luyện CLB CAND được xác định là F2, được tiến hành kiểm tra y tế, khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Ia Băng, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai và phải tự cách ly tại đại bản doanh.

"Toàn thể thành viên CLB CAND đã được tiến hành đo thân nhiệt và kết quả rất tốt. Đến lúc này, sức khỏe của các thành viên đều ổn. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, chúng tôi sớm tập luyện và thi đấu trở lại" - HLV Vũ Quang Bảo cho biết.



CLB CAND hiện trú cùng Trung tâm Hàm Rồng với CLB HAGL. Điều này sẽ là nguy cơ biến các thành viên HAGL trở thành F3 nếu một trong số các thành viên CLB CAND cho kết quả dương tính Covid-19. Đại diện CLB HAGL đã nắm được tình hình và đang xin ý kiến chỉ đạo từ các cấp có thẩm quyền cao hơn.

CLB CAND cũng có 4 cầu thủ gồm: Lê Minh Bình, Nguyễn Duy Kiên, Hà Văn Phương, Trần Văn Đạt được triệu tập vào đội tuyển U22 quốc gia vào ngày 14-5 tới. Do phát sinh sự việc trên nên các cầu thủ đội CAND sẽ không lên tập trung nữa.