Ashley Barty bất ngờ tuyên bố giải nghệ giúp Swiatek trở thành tay vợt nữ số 1 thế giới (WTA) khi chỉ mới 20 tuổi. Tuy nhiên, Swiatek đang trở thành hiện tượng của làng banh nỉ thế giới khi liên tục gặt hái thành công, giành 7 danh hiệu lớn thuộc hệ thống WTA trong năm 2022.



Đáng chú ý, tay vợt nữ 21 tuổi người Ba Lan này từng lọt vào bán kết Giải Úc mở rộng, vô địch Roland Garros, US Open và 4 lần đăng quang các giải đấu cấp WTA 1.000 ở mùa 2022. Thành tích thi đấu của nhà đương kim vô địch US Open cũng ấn tượng với 51 chiến thắng trong tổng số 58 trận đã đấu.

Iga Swiatek cùng danh hiệu vô địch US Open 2022. (Ảnh: REUTERS)

Với lối chơi đầy nội lực, di chuyển bền bỉ và dứt điểm thông minh, Swiatek chỉ để thua 2 ván trong hành trình đăng quang US Open 2022. Tay vợt số 1 thế giới này sở hữu kỹ thuật giao bóng hiểm hóc, đạt tỉ lệ thắng khi cầm giao bóng lên đến hơn 75% và biết cách tận dụng triệt để cơ hội giành điểm break trước đối thủ.

Đoạt chức vô địch US Open 2022 không chỉ giúp Swiatek mang về 2,6 triệu USD tiền thưởng mà còn đưa cô thành tay vợt nữ đầu tiên giành được 2 Grand Slam trong một mùa giải kể từ năm 2016. Ngoài ra, danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp của cô cũng kéo dài thành tích đáng nể - bất bại trong 10 trận chung kết gần nhất và không để thua ván nào.

Sau hiện tượng Naomi Osaka, làng banh nỉ tiếp tục xuất hiện Iga Swiatek - được nhận định đủ tài năng để kế thừa di sản của Serena Williams. Iga Swiatek đang duy trì thành tích thắng 100% các trận chung kết Grand Slam, là tay vợt thứ 9 giành được 3 Grand Slam đơn trước khi bước sang tuổi 22.

Swiatek đã củng cố vị trí số 1 WTA với 10.365 điểm sau khi vô địch US Open 2022. Trong khi đó, Ons Jabeur tăng 3 bậc, lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng thế giới nhờ ngôi á quân US Open 2022 và trở thành tay vợt nữ châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết US Open.