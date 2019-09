Cả Indonesia và Thái Lan ra quân đều không như ý ở vòng loại World Cup 2022, dù được chơi sân nhà. Thái Lan bị Việt Nam cầm hòa 0-0, trong khi Indonesia thua ngược Malaysia 2-3. Vì vậy trận đấu giữa hai đội tối 10-9 cả hai đều cần một chiến thắng.



Thái Lan mất tiền vệ trụ cột Thitipan Puangchan, còn Indonesia không bị sức mẻ gì về lực lượng, có đầy đủ các ngoại binh nhập tịch tư Brazil và Nigeria.

Phát biểu trước trận, HLV Akira Nishino khẳng định: "Mục tiêu của Thái Lan đương nhiên là chiến thắng. Muốn vậy, chúng tôi phải cải thiện khâu ghi bàn". Còn HLV Simon McMenemy nhận xét: "Thái Lan vẫn chưa hoàn thiện về hệ thống chiến thuật nhưng họ có những cầu thủ đẳng cấp như Chanathip Songkrasin hay Supachok Sarachat".

Theo tờ Bola, chỉ có khoảng 10.000 khán giả tới xem trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan. Số lượng này chỉ bằng một phần tám sức chứa sân Gelora Bung Karno. Đây là tình trạng hiếm có, do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ bạo loạn cách đây mấy ngày trong trận Indonesia thua ngược Malaysia 2-3. Do vậy an ninh được tăng cường nghiêm ngặt bên ngoài sân Gelora Bung Karno.

Supachok tỏa sáng, ghi hai bàn cho tuyển Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Chơi với sơ đồ 4-2-3-1, các học trò của Akira Nishino đang cầm bóng gần 60%. Chính đội khách buộc Indonesia phải chơi phòng ngự phản công.

So với trận ra quân gặp Việt Nam, Thái Lan vẫn tấn công chủ yếu bên cánh trái, nơi có sự xuất hiện của Supachok.

Phút 56, từ pha lên bóng ở trung lộ, Supachok thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội. Sau hai nhịp chỉnh bóng, Supachok tung cú điểm kỹ thuật bằng má trong chân phải đưa bóng về góc xa,hạ thủ môn Andritany, mở tỉ số cho Thái Lan.

Phút 64, từ pha lên bóng ở trung lộ, Supachok cầm bóng phối hợp bật tường với Eakkanit Punya trong vòng cấm và bị thủ môn Andritany phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Theeraton sút chính xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho Thái Lan.

Tám phút sau, tiền vệ Supachok một lần nữa tỏa sáng, phối hợp với Theeraton và từ cánh trái Supachok đệm bóng tung lưới thủ môn Andritany từ cự li gần, ấn định tỷ số 3-0 cho Thái Lan.

Trận này Indonesia lép vế hoàn toàn, dù trong đội hình có đến 3 cầu thủ nhập tịch như Beto, Liiipaly, Ikpefua.

Với kết quả này, Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau 2 trận, còn Indonesia xếp cuối bảng sau 2 trận toàn thua.

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Malaysia ôm hận, để thua ngược UAE 1-2 dù có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm. Hai bàn thắng của UAE đều do Ali Mabkhout ghi được.