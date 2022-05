Cột dọc khung thành và cả tài năng của thủ môn Zaiful đã giúp U23 Singapore giữ nguyên vẹn mành lưới trước U23 Campuchia trong khi pha tấn công nguy hiểm gần như duy nhất phút 36 lại mang về bàn thắng quý giá cho các tuyển thủ trẻ đảo quốc Sư tử.



Chiến thắng 1-0 của U23 Singapore được 32 bạn đọc báo Người Lao Động chọn lựa trong tổng số 1.536 phiếu tham gia dự đoán trận đấu này. Bạn đọc Trần Kim Trung (SĐT 0975066098) có số phiếu dự đoán gần đúng nhất, chỉ lệch 1 phiếu với lựa chọn 33.

Được đánh giá cao hơn so với đối thủ, U23 Malaysia thể hiện được sức mạnh trước U23 Lào khi ghi liên tiếp ba bàn thắng do công của Hakim (phút 36), Basha (phút 43) và Hakim (phút 68). U23 Lào chỉ có được bàn thắng danh dự do công của cầu thủ vào sân thay người Phithack cuối trận.

Trong tổng số 1.555 phiếu tham gia dự đoán trận này, 61 phiếu đưa ra kết quả 3-1 nghiêng về U23 Malaysia và bạn đọc Võ Thanh Nhàn (SĐT 09696421xx) trúng thưởng nhờ có số phiếu dự đoán gần đúng nhất 63 phiếu (lệch 2 phiếu)

Xin chúc mừng hai bạn đọc trúng giải.