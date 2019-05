Khám phá du thuyền của ông chủ Tottenham đang ngao du "đảo ngọc" Phú Quốc

08/05/2019 15:25

Aviva, có tên trong tốp 50 du thuyền dài nhất thế giới và đứng thứ 57 trong số các du thuyền lớn nhất thế giới, chỉ là một phần khiêm tốn trong khối tài sản trị giá xấp xỉ 5 tỉ USD của tỉ phú Joe Lewis. Ông chủ của CLB bóng đá lừng danh Tottenham Hotspur được xếp hạng 39 trong danh sách các tỉ phú thế giới do tạp chí uy tín Forbes tổ chức thống kê năm 2018.





Du thuyền Aviva bên tòa tháp chọc trời The Shard ở London

Chiếc siêu du thuyền Aviva tải trọng 5 tấn, dài 98m, được hạ thủy vào năm 2017 sau 3 năm thi công và hoàn thiện tại hãng đóng tàu Abeking & Rasmussen (Đức) theo bản vẽ của nhà thiết kế nổi tiếng Raymond Langton. Aviva được ví như một lâu đài nổi khi có thể di chuyển với vận tốc đạt mức tối đa 20 hải lý/giờ. Du thuyền có 6 cabin được trang bị vật dụng nội thất cao cấp, có thể tiếp đón và đáp ứng được mọi nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của cùng lúc 16 hành khách và thủy thủ đoàn 35 người. Du thuyền có hẳn một sân quần vợt đúng kích cỡ, quy chuẩn trên boong cùng với nhiều canô cao tốc, tàu trượt nước.





Siêu du thuyền như một khách sạn sang trọng nổi trên sông





Có đến ba siêu du thuyền cùng tên Aviva. Chiếc thứ nhất dài 62m, do Winch thiết kế, được đóng tại hãng tàu Feadship ở Hà Lan. Chiếc thứ nhì dài 68m do Reymond Langton thiết kế và cũng do hãng Abeking & Rasmussen thi công ở khu vực hạ lưu sông Weser (Bremen, Đức).





Siêu du thuyền Aviva trên sông Thames ở London

Sự xuất hiện của chiếc siêu du thuyền này tại Phú Quốc (Kiên Giang) sáng 8-5 cũng như trước đó hai ngày tại vùng sông nước Cần Thơ khiến người dân địa phương cũng như khách du lịch thực sự thích thú. Nhiều CĐV bóng đá còn nhanh nhạy gắn sự kiện này với việc đội bóng Tottenham chuẩn bị đá bán kết Champions League để có thêm đề tài luận bàn sôi nổi. Mùa bóng 2018-2019, có đến 4 đội bóng nước Anh lọt vào bán kết hai cúp châu Âu. Việc Liverpool đoạt vé sớm vào chung kết Champions League càng khiến người hâm mộ thêm hy vọng Tottenham sẽ ngược dòng thành công trước Ajax, tạo nên cặp đấu nội bộ xứ sở sương mù ở đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu.





Aviva nhìn từ trên cao

Tỉ phú Joe Lewis năm nay bước sang tuổi 81, định cư tại thành phố New Providence thuộc quần đảo Bahamas, là hàng xóm của diễn viên điện ảnh nổi tiếng Sean Connery. Ngoài siêu du thuyền Aviva và một tòa nhà bảo tàng với rất nhiều tác phẩm mỹ thuật đắt giá, giới đầu tư biết nhiều đến tên tuổi doanh nhân này thông qua chuỗi cửa hàng đồ lưu niệm dành cho khách du lịch trên khắp thế giới, hệ thống xe bus du lịch nội ô và nhiều nhà hàng đặc biệt tại London.





Phòng ăn sang trọng trên du thuyền

Khu vực dành riêng cho khách tắm nắng

Sân tennis đúng kích cỡ (20mx10mx6,5m) trên du thuyển Aviva





Joe Lewis rời trường học năm 15 tuổi để làm chân phục vụ bàn trong hệ thống quán cafe của gia đình với thu nhập 6 bảng/tuần. Đó là nền tảng ban đầu để chàng trai này sau đó đứng ra thành lập chuỗi ngân hàng Tavistock Banqueting ở phía Tây, tức khu nhà giàu ở thành phố London. Joe Lewis sau đó tiếp tục nhảy vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, quán bar, chuỗi cửa hàng đồ lưu niệm, kinh doanh tiền tệ cho đến khi chính thức trở thành tỉ phú vào năm 1992.





Tỉ phú Joe Lewis (trái) và chủ tịch CLB Tottenham Daniel Levy

Sân mới trị giá 1 tỉ bảng của Tottenham thay cho White Hart Lane

Năm 2001, Joe Lewis mua lại cổ phần của Alan Sugar và nắm quyền kiểm soát CLB bóng đá Tottenham Hotspur. Tập đoàn ENIC Sports PLC cũng là chủ sở hữu nhiều đội bóng nổi tiếng ở châu Âu bao gồm Rangers (Scotland), Slavia Prague (CH Czech), AEK Athens (Hy Lạp), Vicenza Calcio (Ý) và Basel (Thụy Sĩ).

Đông Linh (theo The Sun, Football of London)