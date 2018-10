Khán đài sập ở Tây Ban Nha, fan Pháp bị xịt hơi cay "lạ"

01/10/2018 10:48

Lượt đấu ngày cuối tuần trở thành thảm hoạ đối với nhiều CĐV khi tháp tùng Sevilla đến làm khách trên sân Ipurua của Eibar. Khi Ever Banega ghi bàn thắng thứ nhì cho đội khách từ chấm 11 mét, hàng rào bảo vệ một góc khán đài phía sau cầu môn đã đổ sập vì không chịu nổi màn ăn mừng cực kỳ phấn khích và không kém phần náo nhiệt của các CĐV.





Một góc hàng rào khán đài sân Ipurua đổ sập

Cả cầu trường Ipurua lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn khi tai nạn nổ ra. Hai khán giả đội khách lập tức được đưa khỏi sân bằng cáng sau khi chấn thương rất nặng do ngã thẳng xuống sân. 10 CĐV khác cũng nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Nhật báo AS thông tin nóng, không ca cấp cứu nào rơi vào tình cảnh nguy kịch.





Hai CĐV rời sân trên cáng, nhiều người bị thương nặng





Trọng tài chính đã cho tạm dừng trận đấu để lực lượng y tế và đội ngũ an ninh ứng cứu khán giả gặp nạn. Nhiều cầu thủ Sevilla đã chạy đến góc khán đài này để chia vui với CĐV sau khi đội nhà ghi bàn và may mắn không cầu thủ nào bị thương với sự cố sập hàng rào bảo vệ này. Sevilla giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Eibar sau khi trật tự được vãn hồi và trận đấu được tiếp tục diễn ra an toàn. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Pablo Machin vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tạm thời La Liga sau 7 vòng đấu, chỉ còn kém hai "gã khổng lồ" Barcelona và Real Madrid đúng 1 điểm.





Sevilla vươn lên vị trí thứ 3 La Liga





Tại Pháp, trận derby vùng Languedoc đầu tiên sau 25 năm kết thúc bằng chiến thắng 3-0 cho Montpellier trước Nimes. Niềm vui không thật sự trọn vẹn cho đội chủ nhà Montpellier khi trận đấu hai lần bị tạm dừng và kết thúc muộn so với dự định hơn 30 phút. Sự việc nổ ra ở thời điểm phút 79 khi đám đông CĐV ở dãy khán đài phía sau cầu môn vì quá phấn khích với chiến thắng của đội chủ nhà đã tìm cách vượt hàng rào để tràn xuống sân, xông đến "gây chiến" với các fan đội khách.





CĐV Montpellier cởi trần hò hét suốt trận đấu

Góc khán đài nơi xảy ra bạo động





Trọng tài chính Ruddy Buquet lúc này buộc phải cho trận đấu tạm dừng và hướng dẫn cầu thủ hai đội rời khỏi sân cỏ. Lực lượng cảnh sát chống bạo động trên 80 người đã lập tức có mặt tại điểm nóng để giải quyết sự việc. Những đoạn clip lan truyền cực nhanh trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát đã xịt một loại hơi cay "lạ" để giải tán đám đông. Phản ứng của CĐV chủ nhà cũng không hề ôn hoà khi họ ném trả những thanh kim loại dài hết sức nguy hiểm nhắm vào lực lượng cảnh sát, kể cả một số vật chất nổ tạo khói. Trước đó, một vài cuộc xô xát nho nhỏ giữa CĐV hai đội đã bùng phát sau bàn mở tỉ số của Ambroise Oyongo và trận đấu đã buộc bị dừng trong vòng 7 phút.





Khói màu tràn ngập khán đài của CĐV chủ nhà

Cảnh sát xịt hơi cay "lạ" vào đám đông

Hành vi quá khích của CĐV Montpellier chắc chắn sẽ bị phạt nặng





Nhiều cầu thủ Montpellier đã tiếp cận khán đài, tìm cách xoa dịu tình hình trong khi BTC sân phát loa thông báo nếu để sự việc tái diễn, Montpellier hoàn toàn có thể bị trừ thẳng 3 điểm do không bảo đảm được an toàn trật tự cho trận đấu. Tuy nhiên, những kẻ quá khích vẫn phớt lờ mọi cảnh báo và sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Montpellier hiện xếp thứ nhì tại Ligue I với 9 điểm ít hơn so với đội dẫn đầu PSG.

Đông Linh (theo Marca, The Sun)