Hà Nội FC thảm bại trong ngày nhận cúp

Do cất nhiều trụ cột, Hà Nội FC đã để thua đậm Than Quảng Ninh 2-4 trong ngày nhận cúp vô địch V-League 2019. Chiến thắng cũng giúp Than Quảng Ninh giành tấm HCĐ V-League 2019, xếp sau Hà Nội FC và CLB TP HCM. Bên cạnh việc giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa HAGL và Sanna Khánh Hòa BVN, tiền đạo Trần Minh Vương cũng trở thành tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2019 với 12 bàn.

Kết quả một số trận đấu khác: Trên sân Thống Nhất, Quốc Phương đã ghi một hat-trick giúp Sài Gòn FC thắng đậm Nam Định với tỉ số 4-1; Viettel thắng SHB Đà Nẵng 5-3, Hải Phòng thua TP HCM 1-2, Quảng Nam hòa 2-2 với SLNA.