Ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM – Ban chỉ đạo cuộc đua, phát biểu

Là một trong những hoạt động quan trọng của TP HCM hướng tới kỷ niệm 48 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2023), 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023), cuộc đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 35 - 2023 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”, HTV - Tôn Đông Á 35 sẽ khởi tranh từ Thủ đô Hà Nội vào ngày 2-4, sau đó đi qua 30 tỉnh, thành như: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương và kết thúc vào ngày 30-4-2023 tại trước Hội trường Thống nhất, TP HCM.

BTC giới thiêju các Áo chiến thắng và giá trị giải thưởng

Tại cuộc họp báo vào ngày 20-3, ông Thái Thành Chung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM – Ban chỉ đạo cuộc đua cho biết: “Trải qua 34 mùa giải gây tiếng vang trong giới chuyên môn và người hâm mộ, năm 2023 là năm hết sức đặc biệt đối với Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP HCM khi đánh dấu cột mốc 35 năm. Năm nay, cuộc đua sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá hình ảnh phát triển của Việt Nam thông qua các danh lam thắng cảnh của các địa phương mà đoàn đua đi qua. Đó sẽ là những hình ảnh đẹp nhất, sống động nhất mang đậm nét đặc trưng văn hóa vùng miền gửi đến du khách trong và ngoài nước”.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải lần thứ 35 hơn 2 tỉ đồng, bao gồm giải thưởng cá nhân, đồng đội từng chặng và giải thưởng chung cuộc. Trong đó, Áo Vàng chung cuộc nhận mức thưởng lên tới 200 triệu đồng, Áo Xanh vua nước rút và Áo Đỏ vua leo núi có mức thưởng 50 triệu đồng/giải, Áo Trắng dành cho VĐV trẻ có thứ hạng cao nhất chung cuộc là 30 triệu đồng. Các tay đua chiến thắng mỗi chặng cũng nhận mức thưởng hấp dẫn, trong đó hạng nhất được thưởng đến 20 triệu đồng.