Đại dịch Covid-19 đã "đóng băng" hầu hết các giải bóng đá tại châu Âu, cũng chính là tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh có sức tàn phá khủng khiếp bậc nhất kể từ đầu thế kỷ XXI. Người Đức dù rất miễn cưỡng nhưng cũng phải tuyên bố đình hoãn Bundesliga và nhanh chóng đưa ra "kịch bản" khả thi cho đoạn kết của mùa giải nếu tình hình dịch bệnh kéo dài.



Bundesliga dự kiến sẽ trở lại vào ngày 2-4 nhưng nếu kế hoạch bất thành, ban tổ chức giải lập tức sẽ sử dụng bảng xếp hạng sau vòng đấu 25 để xác định kết quả của toàn mùa giải. Chức vô địch khi đó sẽ được trao cho đội đứng đầu là Bayern Munich và 4 đội Bayern Munich, Dortmund, RB Leipzig, Moenchengladbach sẽ dự Champions League, còn Leverkusen cùng Schalke dự tranh Europa League. Không có đội bóng nào bị rớt hạng và như vậy, Bundesliga mùa 2020-2021 sẽ gồm 22 đội, đã tính cả 2 đội Hạng nhất được lên hạng là Aminina Bielefeld và Stuttgart.

Barcelona chờ danh hiệu vô địch La Liga thứ 27 trong lịch sử Ảnh: REUTERS

Quyết định này đang chờ được thông qua tại cuộc họp khẩn giữa LĐBĐ Đức - DFB cùng đại diện 38 đội bóng của Bundesliga 1 và Bundesliga 2, tổ chức vào ngày 17-3 tới đây. Khả năng được chấp thuận rất cao khi đến nay, vẫn chưa có thêm bất cứ giải pháp nào được chuyển đến DFB.

Cách giải quyết vấn đề có tính hợp lý rất cao của Bundesliga xem ra sẽ được La Liga "học tập", như nhận định của cây bút thể thao Miguel Garcia trên nhật báo Marca. Giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha bị hoãn đến ngày 3-4 và nếu không thể tiếp tục diễn ra trọn vẹn, nhiều khả năng đội bóng dẫn đầu giải sau 27 vòng đấu là Barcelona sẽ được công nhận là nhà vô địch.

Dù không cam tâm nhưng Real Madrid vẫn sẽ phải xếp sau đại kình địch xứ Catalunya và cùng với Sevilla, Sociedad lần lượt xếp ở các vị trí thứ 2, 3, 4 chung cuộc. Đây cũng là nhóm đội sẽ đại diện La Liga tham dự Champions League mùa tới. Đội xếp thứ 5 Getafe và thứ 7 Valencia giành quyền dự Europa League nhưng đội xếp thứ 6 là Atletico Madrid có phần "oan khuất" dù mới đây quật ngã cả đương kim vô địch Champions League là Liverpool!

Cũng như Bundesliga, "giải pháp mùa corona" tại La Liga không có đội rớt hạng khi 3 đội xếp cuối bảng là Espanyol, Leganes và Mallorca được trụ hạng, thêm 2 đội dẫn đầu giải Hạng nhất là Cadiz và Zaragoza để La Liga 2020-2021 lần đầu có 22 đội tham dự kể từ năm 1996.

Nhiều ý kiến trái chiều về phần còn lại của mùa giải tại Anh và các giải pháp đưa ra cũng có phần khác biệt so với xu hướng mà 2 làng cầu Đức, Tây Ban Nha thực hiện. Giải Ngoại hạng Anh dừng lại, Liverpool có khả năng không được trao cúp vô địch nhưng cơ hội để "The Kop" đăng quang cũng rất lớn. Không có đội rớt hạng và Ngoại hạng Anh mùa tới sẽ gồm 22 đội, đã tính cả Leeds cùng West Brom đang dẫn đầu Giải Hạng nhất. Khi đó, League Cup sẽ bị hủy bỏ do quỹ thời gian không nhiều và số lượng đội tăng vọt. Vào cuối mùa, dĩ nhiên sẽ có 5 đội rớt hạng thay vì 3 như thường lệ để cân đối lại hệ thống giải. Ở cúp châu Âu, những đội bóng nào đủ điều kiện tham dự giải đấu mùa này sẽ giữ nguyên suất của họ vào mùa tới. Các đội đang cạnh tranh suất như Leicester, Man United hay Wolves sẽ bước vào vòng sơ loại mở rộng.

Người Ý chắc chắn không theo mô hình trên khi giải trở lại với đề xuất thi đấu liên tục vào 3 ngày cuối tuần cho đến cuối tháng 6.