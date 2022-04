Bị cầm hòa ngay trên sân nhà ở vòng đấu thứ 33 diễn ra hôm 16-4, Juventus đã đánh mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri vẫn rộng cửa nằm trong tốp 4 cuối mùa giải, nếu AS Roma thất bại trong chuyến hành quân đến sân nhà của Napoli lúc 0 giờ ngày 19-4 (On Sports News). Trước khi bước vào lượt đấu thứ 33 Giải Serie A mùa này, Napoli xếp thứ 3 và hơn Juventus 3 điểm, AS Roma 9 điểm.



Có khoảng cách khá lớn về mặt điểm số nhưng giới chuyên môn nhận định Napoli khó giành trọn 3 điểm khi tiếp đón đội bóng thành Rome trên sân nhà San Paolo. Ngoài ra, Napoli đã bộc lộ sự hụt hơi trong chặng đua nước rút với thất bại ở vòng 32. Trong khi đó, AS Roma hừng hực khí thế lọt vào bán kết Europa Conference League, trở thành đội bóng duy nhất của Ý còn trụ lại ở 1 trong 3 giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu mùa này.

AS Roma sẽ khiến cuộc đua tốp 4 Serie A 2021-2022 trở nên quyết liệt hơn. Ảnh: REUTERS

Tuy không có phong độ ổn định ở Serie A mùa này nhưng đoàn quân của HLV Jose Mourinho luôn là chướng ngại khó vượt qua đối với các đấu thủ cạnh tranh "ngôi vương" Scudetto. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn tư duy thi đấu thực dụng mà đã biết biến hóa, cải tiến nghệ thuật phòng ngự chặt chẽ, tấn công đa dạng cho AS Roma bằng sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2.

Trước trận đấu với Napoli, ông Mourinho cho biết: "Đội bóng nào cũng có bản sắc riêng nhưng AS Roma muốn cống hiến một lối đá đẹp với kết quả thắng. Tôi nghĩ các học trò của mình đang trình diễn phong cách thi đấu đậm chất kỹ thuật với tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết".

Sau 32 vòng đấu, đội bóng thành Rome giành được 17 thắng lợi và 6 trận hòa. Không chỉ có phong độ rất tốt khi được thi đấu trên sân nhà, thành tích sân khách của AS Roma cũng rất ấn tượng.

Trong 6 trận gần nhất phải hành quân đến sân khách ở Serie A mùa này, thầy trò HLV Mourinho đã giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Vì vậy, người hâm mộ tin rằng AS Roma sẽ quật ngã Napoli để khiến cuộc đua tốp 4 Serie A mùa này trở nên kịch tính, gay cấn hơn.