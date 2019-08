Phải đón nhận 2 thất bại trước những "ông lớn" ở Premier League ngay khi mùa giải mới bắt đầu, HLV Lampard bị chỉ trích nặng nề từ những đồng nghiệp, những "tiền bối" từng ngồi trên "ghế nóng" của đội chủ sân Stamford Bridge bởi cách bố trí đội hình cũng như chiến thuật chưa hợp lý. Nhưng cựu tiền vệ của Chelsea vẫn tin tưởng vào năng lực của các học trò, những tuyển thủ trẻ vừa được ông tung ra sân trong 2 trận đại chiến với Man United ở vòng 1 Premier League và đương kim vô địch Champions League Liverpool trong trận tranh siêu cúp châu Âu vừa qua.



Điểm yếu của Chelsea trong 2 thất bại vừa qua nằm ở hàng thủ, bộ đôi trung vệ Kurt Zouma và Andreas Christensen vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung sau khoảng thời gian dài không thi đấu cùng nhau. Tuyển thủ da màu 24 tuổi người Pháp rất lóng ngóng mỗi khi chạm trán các tiền đạo có tốc độ cao và kỹ thuật khéo léo; còn đồng đội 23 tuổi người Đan Mạch sát cánh bên anh lại phán đoán tình huống, "bắt bài" chậm chạp và chọn vị trí thiếu hợp lý.

HLV Lampard cần điều chỉnh hàng thủ Chelsea cho hợp lý Ảnh: REUTERS

Pha phạm lỗi tai hại của Zouma với Marcus Rashford trong vòng cấm địa khiến Chelsea xuống tinh thần khi bị dẫn trước và không thể gượng dậy để rồi thất thủ với tỉ số chung cuộc 0-4. Christensen chỉ mới 23 tuổi nhưng đã tỏ ra hụt hơi khi đối diện với sự tinh quái đến từ bộ đôi Mane và Salah. Bàn gỡ 1-1 của Liverpool có phần lỗi từ trung vệ người Đan Mạch khi không theo kịp tình huống để rồi bị thay ra ở những phút cuối trận tranh siêu cúp châu Âu 2019.

Từ khi trung vệ người Brazil David Luiz chuyển đến Arsenal chỉ với giá vỏn vẹn… 8 triệu bảng Anh, hàng thủ The Blues có vẻ như trống vắng hẳn đi. Chiến thuật của HLV Lampard không tệ nhưng hàng thủ của Chelsea thiếu một thủ lĩnh có chất "quái" như D.Luiz hoặc sự liều lĩnh, mạnh mẽ của cựu tuyển thủ John Terry cùng đối tác rất "tinh tế" Ricardo Carvalho. Hai trận thua của Chelsea vừa qua xuất phát từ những sai lầm cơ bản của hậu vệ và chỉ cần sơ suất ấy cũng đủ khiến người hâm mộ The Blues cảm thấy bất an trong thời điểm Lampard cần thời gian để chứng minh triết lý bóng đá của chính mình.

Trận tiếp đón Leicester City ở vòng 2 Giải Ngoại hạng Anh tối 18-8 là cơ hội để HLV Lampard có phương án hợp lý, khắc phục điểm yếu nơi chốt chặn. Ngoài ra, tinh thần thi đấu của Chelsea đang tăng lên khi vừa đón nhận tin vui Willian và Antonio Rudiger đang hồi phục tốt và sẽ sớm trở lại đội hình chính. Bên cạnh sự xuất hiện trở lại của Kante, góp phần hỗ trợ cho Jorginho lẫn Kovacic, hàng tiền vệ Chelsea dần định hình, qua đó sẽ gánh vác bớt trách nhiệm cho hàng thủ đang rời rạc dưới thời Lampard.

"Tôi rất hạnh phúc trong lần đầu tiên cùng Chelsea thi đấu trên sân Stamford Bridge với vị thế là người dẫn dắt đội bóng. Giành chiến thắng chính là mục tiêu duy nhất của chúng tôi lần này… Tôi tin Chelsea chắc chắn sẽ thực hiện thành công quyết tâm đó" - HLV Lampard cho biết.

Còn nếu thua trận thứ 3 liên tiếp, Lampard sẽ biện minh như thế nào?