Kết quả bình chọn của 422 nhà báo thể thao uy tín đến từ 116 quốc gia thành viên của AIPS cho thấy "cỗ máy" ghi bàn của Bayern Munich Lewandowski đã giành được 620 điểm, bỏ xa tay đua người Anh Lewis Hamilton (546 điểm) và tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal (378 điểm).



Bên cạnh đó, để được vinh danh là VĐV nam xuất sắc nhất năm 2020, tiền đạo người Ba Lan đã phải vượt qua nhiều nhân vật tiếng tăm của làng thể thao thế giới như: siêu sao Cristiano Ronaldo, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic hay siêu sao bóng rổ nhà nghề Mỹ James LeBron…

Robert Lewandowski được vinh danh là nam vận động viên xuất sắc nhất năm 2020 Ảnh: Reuters

Với danh hiệu do AIPS bầu chọn, Lewandowski trở thành cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu cá nhân nhất trong năm 2020. Trong màu áo CLB Bayern Munich, anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu quốc nội và cũng là Vua phá lưới Bundesliga. Ngoài ra, ngôi sao 32 tuổi này còn "ẵm" cả hai danh hiệu cao quý gồm: Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2020 do UEFA bình chọn và Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2020 do FIFA bình chọn.

Ở cuộc bình chọn nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2020, tay vợt 23 tuổi đang sở hữu 3 Grand Slam Naomi Osaka nhận được 526 điểm, vượt qua đàn chị Serena Williams để giành danh hiệu quý giá do AIPS tổ chức. Serena Williams đứng thứ ba trong cuộc bầu chọn năm nay với 327 điểm, xếp sau VĐV điền kinh người Venezuela Rojas Yulimar (331 điểm).

CLB Bayern Munich cũng được AIPS vinh danh là Đội hình xuất sắc nhất năm 2020 khi thống trị cuộc bình chọn với 1.317 điểm. Đứng thứ hai là nhà vô địch Giải Ngoại hạng Anh Liverpool với 753 điểm và nhà vô địch Giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ Los Angeles Lakers đứng thứ 3 với 658 điểm.