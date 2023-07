Thủ thành Trần Thị Kim Thanh cản phá xuất sắc trước các chân sút tuyển Mỹ

Tuyển nữ Việt Nam đã thất bại trước nhà đương kim vô địch Mỹ với tỉ số 0-3 và tạm đứng cuối bảng E World Cup 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ so tài với Bồ Đào Nha ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 27-7.

Để hướng tới mục tiêu có điểm ở vòng đấu bảng, các cô gái "kim cương" Việt Nam cần nắm bắt, theo dõi ưu khuyết điểm của tuyển Bồ Đào Nha trong trận so tài với tuyển nữ Hà Lan lúc 14 giờ 30 ngày 23-7 (ON Sports News, VTVcab ON, TV360).

Trước đó, lúc 12 giờ cùng ngày, tuyển nữ Thụy Điển sẽ chạm trán Nam Phi (ON Sports News, VTVcab ON, TV360) và lúc 17 giờ sẽ là cuộc đấu giữa tuyển Pháp cùng các đồng nghiệp Jamaica (Truyền hình Quốc hội, ON Sports News, VTVcab ON, TV360).