Ngày 18-11, Công ty TNHH Cocky Buffalo phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Khu Du lịch The Grand Hồ Tràm Strip tổ chức sự kiện tranh đai vô địch của Tổ chức Quyền Anh thế giới (WBO) với sự tham dự của 12 võ sĩ đến từ 10 quốc gia. Sự kiện này đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép tổ chức "thi đấu thể thao phong trào" cho Công ty Cocky Buffalo, thay vì công ty phải phối hợp với VBF để xin phép địa phương tổ chức theo đúng quy định của Luật Thể dục Thể thao và quyền hạn, nhiệm vụ của VBF.



Ngay trong ngày 18-11, đoàn kiểm tra do Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo dẫn đầu đã có mặt tại Khu Du lịch The Grand Hồ Tràm Strip, yêu cầu Cocky Buffalo giải trình sự việc, với sự xuất hiện của đại diện WBO. Tuy nhiên, do chỉ còn vài giờ sự kiện này diễn ra, VBF đã quyết định để Cocky Buffalo tổ chức trọn vẹn cuộc tranh đai vô địch của WBO và cam kết sẽ xử lý thấu đáo sự việc này.

VBF sau đó đã gửi nhiều cơ quan truyền thông Công văn 113 đề chuyển ngày 15-11 đến Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao về việc chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý và hoạt động quyền Anh chuyên nghiệp. Trong công văn này, ngoài sự kiện tổ chức tranh đai vô địch WBO không theo đúng quy trình cấp phép của Cocky Buffalo, VBF còn nhắc đến một công ty TNHH được thành lập tháng 4-2023 với tên gọi đầy ẩn ý là Vietnam Boxing Organization (viết tắt là VBO).

Đại diện Phòng Thể thao thành tích cao 1 phát biểu tại lễ ra mắt VBO. Ảnh: LÊ LÊ

Chỉ riêng tên gọi của công ty TNHH này đã vi phạm các quy định về việc đặt tên doanh nghiệp tại Việt Nam - vi phạm điều 39 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điều 17 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp). Ở đây, có đến 2/3 tên gọi trùng với tên tiếng Anh của Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (Vietnam Boxing Federation - VBF).

Không rõ có sự trùng hợp nào hay không nhưng lễ ra mắt VBO hôm 14-7 cũng tại Khu Du lịch The Grand Hồ Tràm Strip có sự hiện diện của lãnh đạo Phòng Thể thao thành tích cao 1 - Cục Thể dục Thể thao (tiền thân là Vụ Thể thao thành tích cao 1 - Tổng cục Thể dục Thể thao). Sự góp mặt của vị này có lẽ vô tình khiến nhiều tổ chức quyền Anh quốc tế nhầm tưởng đây là tổ chức quyền Anh chính thống của Việt Nam nên đồng ý ký kết hợp tác chiến lược với VBO nhằm đưa võ sĩ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, hoặc tạo điều kiện cho HLV, nhà quản lý và trọng tài, giám định Việt Nam có cơ hội được làm việc tại các giải đấu quốc tế.

VBF khẳng định chính VBO là đơn vị "đỡ đầu" cho Cocky Buffalo tổ chức sự kiện tranh đai WBO ngày 18-11. VBO cũng thu lệ phí khi VĐV Việt Nam đi thi đấu nước ngoài, thậm chí còn đạt được sự thỏa thuận với các tổ chức quyền Anh chính thống quốc tế về việc nếu không được VBO cấp phép, các võ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam sẽ không được thi đấu trong và ngoài nước.