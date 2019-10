Hai ngã rẽ đã mở ra với Liverpool và Tottenham sau trận chung kết Champions League hồi đầu tháng 6 vừa qua. "The Kop" khép lại mùa giải thành công nhất trong vòng một thập niên qua khi giành chức vô địch Champions League đồng thời cán đích giải Ngoại hạng Anh ở vị trí á quân. Những chiến tích chói lọi này chính là bệ phóng để trung vệ Van Dijk giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của UEFA, về nhì cuộc đua "FIFA The Best 2019" trong khi 7/11 cầu thủ đá chính trận chung kết Champions League lọt vào danh sách ứng viên rút gọn giải thưởng "Quả bóng vàng".



Van Dijk trong tình huống hãm thành Tottenham trận chung kết Champions League

Không chỉ có vậy, mùa bóng mới đã và đang diễn ra theo đúng trù tính của HLV tài ba Jurgen Klopp. Liverpool có chuỗi 17 chiến thắng ở giải đấu quốc nội, 8 chiến thắng liên tiếp đầu mùa để độc chiếm ngôi đầu Premier League trước khi để "đại gia khốn cùng" Man United cầm chân tại Old Trafford cuối tuần trước. Tại Champions League, "Lữ đoàn Đỏ" chỉ xếp sau Napoli ở vòng loại bảng E, thừa sức lọt tiếp vào giai đoạn knock-out mà không phải lo lắng về bất cứ vấn đề gì.

Liverpool nổi lên như là thế lực đáng sợ bậc nhất tại nước Anh và châu Âu mùa này

Trong khi đó, dù được tăng cường các tân binh chất lượng hồi mùa hè, Tottenham vẫn như con tàu đang lao chệch hướng khi mối quan hệ giữa HLV Mauricio Pochettino và lãnh đạo CLB có dấu hiệu bất ổn. Chuỗi trận không thành công trên mọi đấu trường mà tiêu biểu là thảm bại 2-7 trước Bayern Munich tại Champions League đã nói thay tất cả về khó khăn của "Gà trống" thời điểm hiện tại. Ngôi sao Christian Eriksen đối mặt với tương lai bất ổn với rất nhiều tin đồn về chuyện đi-ở; Dele Alli lạc lõng và sa sút không phanh; thủ môn Hugo Lloris rớt phong độ thảm hại và phải nghỉ đấu dài hạn vì chấn thương trong khi Harry Kane đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp.

Tottenham đang trượt dài sau hành trình ấn tượng ở cúp châu Âu

Màn đại chiến ở vòng 10 Premier League, trên lý thuyết, sẽ vô cùng chênh lệch khi Liverpool và Tottenham Hotspur đang thể hiện phong độ hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy vậy, như hổ dữ bị dồn vào đường cùng, Tottenham không dễ cam chịu để đối phương bắt nạt, tương tự cách Man United "phản đòn" với Liverpool.

Tottenham của Son Heung-min không cam chịu bị bắt nạt

Bản thân Liverpool cũng không cho thấy họ thực sự là một đội bóng có bản lĩnh, biết cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đó là chưa kể lối chơi của "The Kop" phụ thuộc quá nhiều vào Mohamed Salah hoặc đội bóng này vô cùng lúng túng mỗi lần chạm trán với các đối thủ dưới cơ. Lịch thi đấu dày đặc phía trước (7 trận trong vòng 20 ngày tính cả cuộc đối đầu với M.U, hoặc việc bị lịch đấu bị "dồn toa" do phải tham dự World Cup các CLB trong tháng 12) cũng đang vẽ ra một bức tranh toàn màu u tối cho thầy trò HLV Jurgen Klopp khi cuộc chiến nào với họ đều mang ý nghĩa của một trận chung kết thứ thiệt!

Liverpool mới để thua duy nhất Napoli tại Champions League

Liverpool không được phép sẩy chân còn Tottenham chẳng còn lối thoát nếu thất bại tại Anfield. Đã bị loại ở Cúp Liên đoàn, chỉ hơn Crvena Zvezda 1 điểm ở Champions League và kém đội đầu bảng Liverpool tới 13 điểm ở giải Ngoại hạng, vì thế, chẳng ai rõ số phận của Tottenham và HLV Pochettino sẽ ra sao nếu nhận tiếp một thảm bại lúc này!

Thất bại ở chung kết Champions League vẫn ám ảnh Tottenham