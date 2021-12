Trước khi bước vào loạt trận quyết định tấm vé đi tiếp, cục diện bảng C kịch tính khi Viettel, Becamex Bình Dương, Học viện Bóng đá NutiFood và Sông Lam Nghệ An có cùng 9 điểm. Với chiến thắng 4-2 trước B.Bình Dương ở lượt trận thứ 5 ngày 12-12, các cầu thủ trẻ U21 Viettel đã giành được ngôi đầu bảng C chung cuộc với 12 điểm. Trong khi đó, việc cầm hòa Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ đã giúp Học viện Bóng đá NutiFood chiếm ngôi nhì bảng C. Kết quả này giúp Viettel và Học viện Bóng đá NutiFood giành 2 suất tham dự VCK Giải U21 VĐQG lần thứ 25.



U21 Hoàng Anh Gia Lai (trái) giành vé dự vòng chung kết Giải U21 Vô địch quốc gia 2021 dù có thành tích thi đấu vòng loại không quá ấn tượng. Ảnh: VFF

Ở bảng A, Hà Nội là đội bóng đầu tiên giành suất đi tiếp sau 4 trận toàn thắng. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa. Chỉ cần không thua ở lượt đấu cuối diễn ra trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (TP Hà Nội), đội bóng "phố núi" sẽ chiếm ngôi nhì bảng A chung cuộc.

Dù sở hữu dàn sao tuyển U22 Việt Nam trong đội hình và được đánh giá là ứng cử viên vô địch nhưng U21 Hoàng Anh Gia Lai thi đấu kém nổi bật ở vòng loại Giải U21 VĐQG 2021. Trận đầu ra quân, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Đàn may mắn cầm hòa tân binh Gia Định 1-1 và sau đó phải nhận thất bại 1-2 trước U21 Hà Nội ở vòng 2.

Xốc lại đội hình, U21 Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng đậm trước Khánh Hòa ở lượt trận thứ 3 và cầm hòa Đông Á Thanh Hóa ngày 12-12 để giành tấm vé thứ 2 của bảng A vào VCK giải đấu. Tuy nhiên, với chất lượng thi đấu hiện tại, khả năng Hoàng Anh Gia Lai vô địch giải đấu kỳ này sẽ không cao.

Vì ảnh hưởng dịch bệnh nên các lượt trận ở bảng B diễn ra chậm hơn các bảng đấu còn lại. Ba đội Nam Định, Đồng Tháp và SHB Đà Nẵng tạm dẫn đầu bảng đấu. Trong khi đó, TP HCM và Thừa Thiên - Huế gây thất vọng khi chưa có điểm số nào sau 2 lượt trận. Khả năng 2 "lò" đào tạo trẻ danh tiếng này phải sớm chia tay VCK Giải U21 VĐQG 2021 là rất lớn.