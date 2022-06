Thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp mà Lý Hoàng Nam từng vươn tới là vị trí 385 ATP, được xác lập vào tháng 11-2018. Một năm sau, Nam rơi xuống vị trí 649 ATP nhưng đấy chưa phải tận cùng của sự thất vọng.

Đại dịch Covid-19 khiến anh vắng mặt ở mọi giải đấu suốt 18 tháng trời ròng rã nên khi trở lại tham dự giải M15 vào đầu tháng 10-2021 ở Ai Cập, Nam đã bị đẩy hẳn ra khỏi Top 700 thế giới, thậm chí rơi xuống đến tận vị trí 965 khi thất bại ngay ở trận đấu đầu tiên sau ngày tái xuất.



Lý Hoàng Nam hai lần liên tiếp giành HCV đơn nam SEA Games

Giành HCV đơn nam môn quần vợt SEA Games 31 rồi liên tiếp ba lần lên ngôi vô địch tại Giải quần vợt nhà nghề Tour M15 Tây Ninh - Hải Đăng Cup 2022 trong vòng chưa đầy một tháng qua, Lý Hoàng Nam "nhảy vọt" hơn 600 bậc trên bảng xếp hạng ATP và tự tin cho biết đang nhắm tới mục tiêu góp mặt trong Top 300 ATP vào cuối năm 2022.

* Phóng viên: Hoàng Nam có nghĩ sẽ thắng tuyệt đối cả 3 giải đấu liên tiếp trên sân nhà?

- Lý Hoàng Nam: Tôi rất tự tin khi thi đấu ngay tại quê nhà Tây Ninh dù đã từng ba lần lọt vào chung kết các giải M25 cũng tại đây nhưng chưa một lần vô địch. Do đó, khi bước vào trận chung kết M15 đầu tiên hôm 5-6, bản thân tôi chịu rất nhiều áp lực.

Tôi phải tự nhủ, đã là hạt giống số 1 thì khi vào được chung kết phải cố gắng giành chức vô địch. Do đó, chiến thắng trong trận chung kết hôm ấy đã đem lại cho tôi cảm xúc khó tả, cùng với niềm vui là tâm trạng thanh thản khi thoát được nỗi ám ảnh với những lần thất bại trong trận chung kết.

Lý Hoàng Nam ba lần đăng quang trên sân nhà ở Tây Ninh

* Yếu tố sân nhà có góp phần vào thành công ngoài mong đợi này của Hoàng Nam?

- Không thể phủ nhận, thời tiết khắc nghiệt tại Tây Ninh mùa này mang lại ít nhiều lợi thế cho tay vợt chủ nhà như tôi. Tuy vậy, quần vợt giờ đã có luật "heat-throw", trọng tài sẽ cho dừng trận đấu nếu thời tiết nắng nóng hơn 320C. Các tay vợt nước ngoài cũng khó có thể đổ lỗi cho điều kiện thời tiết nếu họ thi đấu không như mong đợi.

Ngoài ra, tôi cũng rất may mắn khi cả 3 giải luôn được chọn là hạt giống số 1, tức không có sự tham gia của các tay vợt có trình độ cao hơn tôi. Tôi cho rằng, trong cùng khoảng thời gian này, Thái Lan cũng tổ chức các giải M15 và M25 nên các tay vợt quốc tế chọn thi đấu ở Thái Lan do thời tiết ở đấy dễ chịu hơn so với Tây Ninh. Đến sát ngày vào giải, tay vợt Bồ Đào Nha trong Top 250 ATP lại không đến Tây Ninh nên ít nhiều tôi cũng được có thêm thuận lợi.

* Hoàng Nam có thể lý giải đâu là nguyên nhân để sau hơn 8 tháng, anh nhảy vọt 600 bậc trên bảng xếp hạng ATP?

- Hai năm đại dịch Covid-19 tưởng rủi hóa ra lại mang đến nhiều điều may mắn cho tôi. Không được thi đấu nhưng tôi xác định phải khổ luyện để sẵn sàng cho ngày trở lại.

Tôi luyện tập rất nhiều để khắc phục những điểm yếu về sức mạnh, sức bền hay tăng lực cho những cú đánh thuận tay, trái tay đồng thời luyện giao bóng có tốc độ nhanh hơn cũng như có điểm rơi theo ý muốn.

Trước đây, tôi thi đấu nhiều mà không chú trọng luyện tập, sai lầm này khiến phong độ không ổn định, dẫn đến mất cảm giác, thành tích sa sút, ảnh hưởng đến tâm lý, nói chung là rất tiêu cực.

Biết nguyên nhân từ đâu, tôi khắc phục dần và mang tâm trạng háo hức, mong được thi đấu để tìm kiếm khát vọng chiến thắng. Để tăng hơn 600 bậc, từ tháng 10-2021, tôi đã thi đấu tổng cộng 16 giải M15, M25 để kiếm điểm từ Ai Cập, Mexico (năm 2021) cho đến Bồ Đào Nha, Pháp, Thái Lan và Tây Ninh (năm 2022). Tôi rất vui với sự tiến bộ của mình và tự tin tất cả còn chờ tôi ở phía trước.

Chức vô địch đơn thứ tư của Hoàng Nam trong vòng 1 tháng

* Tấm HCV đơn nam tại SEA Games 31 mang lại cho Nam gần 2 tỉ đồng tiền thưởng. Cảm giác của Nam ra sao nếu biết mình là VĐV Việt Nam nhận thưởng nhiều nhất?

- Tôi may mắn khi được đầu tư tập luyện ở "lò" Becamex Bình Dương giai đoạn đầu. Đến khi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, tôi lại may mắn được Hải Đăng Group mở rộng cửa đón nhận.

Hơn ba năm qua, chú Thái Trường Giang, Chủ tịch Hải Đăng Group, chưa bao giờ nói "Không" với tôi ở bất cứ yêu cầu nào và luôn tin tưởng, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi luyện tập, thi đấu từ trong nước đến nước ngoài.

2 tỉ tiền thưởng cho tấm HCV SEA Games 31 đa phần cũng từ chú Giang và những nhà hảo tâm do chú vận động khen thưởng. Tôi tin mình chưa làm gì để chú Giang thất vọng.

Ông Thái Trường Giang cùng đôi vô địch Lý Hoàng Nam-Francis Casey Alcantara (Philippines)

* Để đạt thứ hạng 300 ATP vào cuối năm 2022 không là điều dễ dàng khi trong vòng nửa năm tới, Nam phải kiếm thêm 60 điểm, đồng thời bảo vệ thêm khoảng 40 điểm của năm 2021?

- Trong tháng 7, tôi sẽ tham dự hai giải M15 tại Malaysia để chạy đà, chuẩn bị thi đấu Davis Cup cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng 8. Sau đó tôi tham dự hai giải Challenger tại Thái Lan và cuối năm là hai giải M25 do Hải Đăng Group đăng cai. Từ tháng 9 đến trước hai giải đấu ở Tây Ninh, tôi sẽ tranh thủ thi đấu thêm một số giải. Với phong độ cùng khát vọng thành công, tôi tin bản thân sẽ đạt được mục tiêu đặt ra từ đầu năm là góp mặt trong Top 300 ATP.

Chúc Nam thành công và biến giấc mơ thành hiện thực.