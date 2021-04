Báo chí Anh dành nhiều bài viết nói về trận đại chiến trên sân Wembley rạng sáng 18-4, trong đó tập trung nhấn mạnh vào việc Man City tan vỡ giấc mơ giành "cú ăn 4 lịch sử" dưới thời Pep Guardiola.

Việc Thomas Tuchel có lần hiếm hoi qua mặt được đồng nghiệp đàn anh Pep Guardiola sau 6 phen chạm trán được đề cập rất ít. Thay vào đó, ruyền thông xứ sương mù lại tập trung nói đến cách dụng binh hợp lý, đấu pháp phù hợp của Tuchel khi phải đối đầu cùng một chuyên gia cầm quân bậc thầy.



19 trận đấu, Thomas Tuchel giúp Chelsea dự 1 trận bán kết và 1 trận chung kết

Có lẽ việc Pep Guardiola thay đổi đến 8 vị trí so với đội hình xuất phát quen thuộc của ông chính là lý do khiến Man City chơi bóng khá thụ động so với Chelsea. Hàng phòng ngự nổi tiếng chắc chắn của Man "xanh" giờ đây chắc hẳn phải thay đổi cách đánh giá về các đồng nghiệp Chelsea. Trong khi đó, các chân sút Raheem Sterling, Gabriel Jesus hay Ferran Torres không phải buồn lòng khi bị cho điểm thấp nhất trận.

Chân sút trẻ Phil Foden không gánh nổi trong trách ghi bàn cho Man City

Mới phút thứ 6, Hakim Ziyech đã đưa được bóng vào lưới của Zack Steffen phía Man City nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của đồng đội Timo Werner. Bài tấn công của Chelsea tỏ ra hiệu quả hơn hẳn nhờ sự cơ động của Reece James hay Ben Chilwell. Chính 2 hậu vệ này đã làm hàng thủ Man City chao đảo với các pha kết thúc phút 19 và 34.

Hậu vệ phải Reece James lên công về thủ

Man City trong khi đó lại tỏ ra hết sức bế tắc trước hàng phòng ngự dày đặc của Chelsea. Bộ đôi tiền vệ N’Golo Kante và Jorginho trong một ngày thi đấu thăng hoa, kẻ thu hồi và người phát động bóng cực hay khiến khu vực giữa sân của Man City dường như bị vô hiệu hóa. Việc De Bruyne dính chấn thương, phải rời sân đầu hiệp 2 cũng là mất mát rất lớn với Man City ở trận đấu này.

De Bruyne dính chấn thương, phải rời sân sớm

Phút 55, trong tình huống phản công cực nhanh từ phần sân nhà, Mason Mount tung đường chuyền theo đà di chuyển của Timo Werner bên cánh trái. Pha căng ngang vừa tầm của chân sút người Đức đã giúp Hakim Ziyech quăng người sục bóng vào lưới Man City, mở tỉ số trận đấu.

Tiền vệ người Morocco suýt nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau đó nếu anh không sút bóng bật chân thủ thành Zack Steffen ở pha đối mặt.

Hakim Ziyech (22) ghi bàn duy nhất của trận đấu

Man City sau bàn thua đã tấn công nhiều hơn nhưng bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn của Kepa phía Chelsea. Hậu vệ Ruben Dias phút 69 có pha đánh đầu bóng bay vọt xà.

Cuối trận, Christian Pulisic sút tung lưới Man City nhưng bị bắt lỗi việt vị. Ngay sau đó, Rodri suýt có bàn gỡ hòa với cú đánh đầu cận thành nhưng không đánh bại nổi Kepa.

Kepa lăn xả, bảo toàn mành lưới nhà và tỉ số cho Chelsea

Thắng chung cuộc 1-0, Chelsea giành quyền vào chơi trận chung kết FA Cup và sẽ đối đầu cùng đội thắng của cặp đấu bán kết còn lại Leicester - Southampton.