Ở trận lượt đi mùa giải năm ngoái cũng trên sân Turf Moor, đội khách Man United đã đánh bại Burnley bằng 2 bàn thắng của "song sát" Anthony Martial và Marcus Rashford. Đó cũng là một trong những trận du đấu hay nhất của Man United, bao gồm cả những lần giành trọn điểm số trên sân của Man City, Chelsea, Leicester hay buộc chủ nhà Tottenham, Southampton, Everton phải chia điểm.



Việc phải tái ngộ Man United ở thời điểm hiện tại chẳng phải là điều Burnley chờ đợi bởi đối thủ của thầy trò HLV Sean Dyche đang sở hữu phong độ quá ấn tượng. Man United bất bại 10 trận gần nhất ở Giải Ngoại hạng Anh, trong đó có đến 8 chiến thắng và nếu có điểm trước Burnley, "Quỷ đỏ thành Manchester" sẽ chính thức vượt mặt Liverpool để chiếm giữ ngôi đầu Giải Ngoại hạng, điều họ chưa từng làm được suốt 8 năm qua.

Hàng thủ Burnley (trái) khó cản nổi sức tấn công của Man United Ảnh: REUTERS

Trước khi tiếp đón Man United, Burnley trải qua chuỗi trận rất đáng xem khi thắng 4, hòa 2, thua 1 trong 7 lần xuất quân gần nhất trên mọi đấu trường. Thành tích của đoàn quân do HLV Sean Dyche dẫn dắt lẽ ra còn có thể tốt hơn, nếu trận đấu với Fulham vào ngày 3-1 không bị hoãn lại do đối phương có quá nhiều ca nhiễm Covid-19. Phong độ ấn tượng này giúp Burnley giành được 16 điểm sau 15 vòng đấu, tạm xếp hạng 16 và hơn nhóm đội ở khu vực nguy hiểm đúng 5 điểm. Vấn đề cần cấp thiết giải quyết đối với Burnley hiện nay chính là ở khâu dứt điểm, bởi đội bóng này mới ghi được 9 bàn thắng qua 15 vòng đấu, hiệu suất chỉ nhỉnh hơn một chút so với đội chót bảng Sheffield United.

Trong khi đó, Man United vừa để thua 0-2 trước Man City ở bán kết cúp Liên đoàn Anh. Cú vấp sân nhà, dù vậy, xem ra khó ngăn nổi bước tiến dũng mãnh của "Quỷ đỏ" tại Giải Ngoại hạng, nơi họ trải qua 10 trận liên tiếp chỉ thắng và hòa và sẽ vượt qua đội đầu bảng Liverpool nếu không thua trước Burnley rạng sáng 13-1. Đây là mục tiêu tối thượng của Man United, trước khi quyết chiến với chính Liverpool sau đó 4 ngày để định đoạt ngôi vô địch lượt đi.

Với sự trở lại của Edinson Cavani sau án treo giò 3 trận, HLV Solskjaer sẽ có thêm giải pháp cho hàng công được xem là mạnh nhất nhì ở thời điểm hiện tại, nhất là khi thủ thành số 1 Nick Pope của Burnley chưa rõ khả năng ra sân sau khi dính chấn thương gót chân. Điểm yếu này chắc chắn sẽ được các chân sút Man United lưu tâm thay vì chú ý đến thành tích thắng 3/4 trận sân nhà gần nhất của Burnley.