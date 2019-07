Sau khi bảo vệ thành công chiếc đai vô địch hạng lông của giải MMA lớn nhất châu Á ONE Championship, võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn sẽ có trận đấu đối đầu với võ sĩ người Nhật Bản, Koyomi Matsushima tại ONE Dawn Of Heroes ngày 2-8 tới tại Thủ đô Manila, Philippines.

Đây là trận đấu vừa được bổ sung vào khuôn khổ sự kiện ONE Dawn Of Heroes diễn ra ở đấu trường Mall of Asia Arena, Manila. Vì vậy, buổi họp báo trước sự kiện đã thu hút đông đảo giới truyền thông thế giới.

Võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn trước trận bảo vệ đai vô địch trước đối thủ Nhật Bản (Hoàng Triều thực hiện)

Đối thủ sắp tới của Martin Nguyễn là Koyomi Matsushima, tay đấm người Nhật Bản đã có 2 chiến thắng thuyết phục khi hạ gục cựu vương Marat Gafurov bằng knockout trước khi vượt qua Kwon Won Il nhờ những kĩ năng khóa siết của mình – hai màn trình diễn rất thuyết phục trước cuộc đối đầu Martin Nguyễn.

Có thể hình khá dày, khả năng striking chính xác và uy lực trên nền tảng Karate cùng sự linh hoạt ở kĩ năng vật - Koyomi Matsushima đang được xem là thử thách thực sự của Martin Nguyễn vào thời điểm này. Hiện tại, điểm cộng lớn nhất của Martin Nguyễn chính là mặt kinh nghiệm khi anh đã quen với các trận đấu 5 hiệp - cùng với sự chuẩn bị từ các đồng đội hàng đầu thế giới tại Hard Knock 365, những người đã giúp Martin Nguyễn lấy lại phong độ trong thời gian vừa qua.



Buổi họp báo trước sự kiện ONE Dawn Of Heroes đã thu hút đông đảo giới truyền thông thế giới.

Trong phát biểu của mình, võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyễn cho biết: "Tôi muốn chúc mừng Matsushima vì anh ấy xứng đáng để có mặt ở trận tranh đai lần này. Đó là một vinh dự và tôi rất phấn khích khi chiến đấu với một chiến binh. Vì vậy trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đấu đem đến nhiều sự ly kỳ và ngoạn mục”

Trong khi đó Koyomi Matsushima bày tỏ sự vinh dự khi được thi đấu với nhà vô địch vĩ đại nhất Martin Nguyễn, đồng thời khẳng định anh tự tin đặt mục tiêu chiến thắng tại ONE Dawn of Heroes.

Trận đấu với võ sĩ người Nhật Koyomi Matsushima là một thử thách thật sự cho Martin Nguyễn

Trận đấu giữa Martin Nguyễn và võ sĩ người Nhật Bản, Koyomi Matsushima sẽ diễn ra vào ngày 2-8 tới tại Thủ đô Manila, Philippines.

Ngoài ra sự kiện ONE Dawn Of Heroes lần này còn đánh dấu sự quay lại của 2 siêu sao Demetrious Johnson và Eddie Avalrez.