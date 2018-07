Martin Nguyễn sẵn sàng cho đai vô địch hạng gà

25/07/2018 06:00

Diễn ra vào ngày 27-7 tại Manila - Philippines, sự kiện ONE: Reign of Kings của Hệ thống thi đấu ONE Champoinship, một trong những hệ thống thi đấu võ tự do (MMA) lớn nhất thế giới, sẽ chứng kiến trận thư hùng giữa võ sĩ hàng đầu hạng gà Kevin" The Silencer" Belingon (Philippines) và Martin "The Situ-Asian" Nguyen - nhà đương kiêm vô địch thế giới hạng lông và hạng nhẹ để tranh đai vô địch Interim ONE Championship hạng gà.



Phát biểu với báo giới, võ sĩ chủ nhà tỏ ra đầy hứng khởi trước cơ hội đối mặt với nhà vô địch: "Đây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tất cả mọi thứ tôi đã làm cho tới thời điểm này, tất cả những đêm dài trong phòng gym, những lần tập luyện vô tận với team Lakay, những chiến thắng và sự hy sinh, tất cả để đến được ngày hôm nay. Tôi muốn chứng minh rằng tôi không chùn bước trước bất cứ thử thách nào. Đánh bại Martin sẽ là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của tôi vì anh ta là nhà vô địch thế giới hạng lông và hạng nhẹ. Đánh bại Martin, có nghĩa tôi đánh bại nhà vô địch 2 hạng cân".

Martin Nguyễn (trái) và Belington trong buổi họp báo trước trận đấu

Trước đó, vào tháng 3, Martin Nguyễn từng vuột mất cơ hội khi thất thủ trước nhà vô địch Bibiano Fernandex tại sự kiện ONE: IRON WILL để giành lấy chiếc đai vô địch thứ 3 ở hạng cân này. Do vậy, để có được chiếc đai này, đầu tiên Martin cần chiến thắng vào ngày 27-7 để "tạm" giữ nó và có cơ hội thách đấu trở lại với Bibiano để sở hữu chính thức.

Ngay trước trận đấu, Martin Nguyễn phát biểu: "Để chiến thắng và lên ngôi vô địch 3 đai, tôi sẽ đặt tất cả nỗ lực. Nếu thắng, tôi sẽ tiếp tục tập luyện và kiểm soát cân nặng để bảo vệ 3 đai của mình, trở thành một huyền thoại sống đúng nghĩa. Nếu không thắng, tôi sẽ tạm không thách đấu đai vô địch hạng gà một thời gian và tập trung luyện tập để bảo vệ 2 đai vô địch".

Ngoài trận đấu giữa Martin Nguyễn và Kevin Belington, trong sự kiện chính thứ hai, cựu vô địch thế giới ONE Championship hạng nhẹ Shinya Aoki đến từ Nhật Bản và Shannon Wiratchai đến từ Thái Lan sẽ gặp nhau ở hạng bantamweight. Tiếp theo, huyền thoại sống Renzo Graie người Brazill sẽ đối đầu với Yuki Rondo (Nhật) trước khi cả hai giải nghệ. Cựu vô địch thế giới ONE hạng nhẹ Eduard Folayang (Philippines) và Aziz Pahrudinov đến từ Nga sẽ thi đấu trong khuôn khổ hạng nhẹ.

Bài và ảnh: Quang Liêm