Một năm sau ngày bị sa thải, Jose Mourinho sẽ quay lại sân Old Trafford vào giữa tuần này nhưng là để dẫn dắt Tottenham với quyết tâm đánh bại đội bóng cũ Man United. Nhà cầm quân người Bồ phải chia tay sớm với "Quỷ đỏ" vì thành tích tệ hại nhưng so với người kế nhiệm Solskjaer, Man United khi còn do Mourinho dẫn dắt còn sở hữu nhiều hơn đến… 4 điểm cùng giai đoạn này một năm về trước. Chỉ xét riêng về phương diện này, rõ ràng cuộc "cách mạng" của Man United đã không có được kết quả như mong đợi.



Ole Gunnar Solskjaer lo lắng cho số phận của ông và Man United

Trở lại cuộc đối đầu cùng tân binh Aston Villa trên sân Old Trafford rạng sáng 2-12. Đội khách đã thất bại ở cả 6 lần gần nhất thi đấu tại Old Trafford và ở vòng đấu trước, "The Villas" cũng chỉ may mắn chặn đứng mạch trận toàn thua nhờ 3 điểm quý giá giật được từ tay Newcastle. Những con số thống kê đúng là chỉ để… tham khảo cho vui bởi mới phút 11, Jack Grealish tận dụng sai sót của hàng thủ Man United để thực hiện pha làm bàn mở tỉ số vô cùng đẹp mắt, thể hiện tầm vóc của một "sát thủ" mà chính Man United từng theo đuổi!



Đồng đội chia vui cùng Jack Grealish sau bàn mở tỉ số

Phải nhận bàn thua sớm, "Quỷ đỏ" đẩy cao đội hình tấn công nhưng thực sự bế tắc trước hàng phòng ngự số đông được tổ chức chặt chẽ của đội khách. Mãi đến phút 42, từ pha treo bóng chuẩn xác của Andreas Pereira, Marcus Rashford bật cao đánh đầu, bóng đập trúng cột dọc bật vào lưng thủ thành Tom Heaton bay ngược vào lưới Aston Villa. Pha bóng được xác định là bàn đá phản của thủ thành đội khách phản ánh đúng tình thế trên sân. 1-1 cũng là tỉ số của hiệp một.



Pha đánh đầu của Rashford bật lưng thủ môn đi ngược vào lưới

Man United chơi khởi sắc hơn ở hiệp hai nhưng vẫn cần tới một chút may mắn để vượt lên dẫn trước trong trận ở phút 64. Wesley phá bóng lóng ngóng tạo điều kiện để trung vệ Victor Lindelof băng vào đánh đầu hạ gục thủ thành Heaton.



Trung vệ Lindelof lập công cho Quỷ đỏ đầu hiêp 2

Hậu vệ ghi bàn và Man United chỉ sau đó 2 phút lại để cho một hậu vệ ghi bàn gỡ hòa cho Aston Villa. Gương mặt trẻ đang được đánh giá cao Brandon Williams không kịp dâng cao giăng bẫy việt vị, vô tình giúp Tyron Mings dứt điểm cận thành dễ dàng, cân bằng tỉ số 2-2 cho đội khách.



Man United bẫy viêt vị bất thành,Tyrone Mings ghi bàn cho Aston Villa

Bị cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà, Man United giậm chân ở vị trí thứ 9 và xa dần cơ hội tranh chấp ngôi vô đich, kể cả khả năng chen chân vào Top 4 cũng vô cùng mong manh.