Về lý thuyết, đây chính là trận đại chiến được chờ đợi nhất tại Giải Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, màn trình diễn đáng thất vọng của Man United (M.U) đã khiến cho sự háo hức nơi người hâm mộ giảm đi rất nhiều trong bối cảnh phong độ của đôi bên quá chênh lệch. Lợi thế sân nhà xem ra chẳng giúp ích được gì cho "Quỷ đỏ", thậm chí có thể xem việc phải gặp Liverpool ở thời điểm hiện tại thực sự là một hiểm họa cho đoàn quân của HLV O.Solskjaer.



Tháng 12-2018, M.U thua 1-3 trên sân Anfield và chỉ 2 ngày sau, HLV J. Mourinho lập tức bị sa thải. Người tiếp quản tạm thời "ghế nóng" tại Old Trafford khi ấy chính là O.Solskjaer và cựu danh thủ người Na Uy giờ đây đang đối mặt với "kịch bản" tương tự. Bất chấp tuyên bố ủng hộ từ gia đình ông chủ Glazer lẫn vị phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, Solskjaer khó lòng giữ được chiếc ghế của mình nếu M.U lại để thua Liverpool tối 20-10.

Trận đại chiến với Liverpool có ý nghĩa sống còn với M.U và HLV Solskjaer Ảnh: REUTERS

Khả năng sa lầy trên sân nhà là điều hoàn toàn có thể ập đến với M.U. Ngay trước quãng nghỉ 2 tuần nhường quân cho các đội tuyển, "Quỷ đỏ" bất ngờ gục ngã dưới tay Newcastle, trận thua thứ ba của họ chỉ sau 8 vòng đấu. M.U rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng, chỉ hơn 2 điểm so với nhóm đội có nguy cơ rớt hạng và đã kém chính đội đầu bảng Liverpool đến 15 điểm.

Thiếu thủ lĩnh trên sân, hàng công hầu như không biết cách ghi bàn khi chân sút chủ lực M.Rashford tịt ngòi quá lâu, M.Greenwood còn quá non và A.Martial chấn thương dài hạn, M.U khó lòng tạo dựng được thế trận sòng phẳng với Liverpool. Đó là chưa kể ở trận đấu quan trọng này, ngoài P.Pogba, thủ môn De Gea cũng sẽ vắng mặt do chấn thương ở đợt trận vòng loại Euro vừa qua.

Đối thủ suy yếu chính là cơ hội để Liverpool giành lấy 3 điểm ngay tại Old Trafford, đồng thời bắt kịp các kỷ lục toàn thắng 9 vòng đấu đầu mùa của Chelsea và chuỗi 18 chiến thắng liên tiếp tại Giải Ngoại hạng Anh do Man City nắm giữ. Sẽ không phải quá lời nếu cho rằng việc đánh bại được M.U ở Old Trafford lúc này chính là lời cảnh báo mạnh mẽ mà Liverpool muốn gửi đến mọi đối thủ trong cuộc đua vô địch mùa này, đặc biệt là Tottenham, Arsenal và Man City, bộ ba thuộc nhóm "Big Six" sẽ lần lượt gặp Liverpool ở 3 trong số bốn lượt trận sắp tới.

Liverpool đang có trong tay chuỗi 8 trận thắng và những vòng đấu gần đây, đội bóng của HLV J.Klopp không còn thể hiện được sự trên chân tuyệt đối như hồi đầu mùa, nhiều phen bị đẩy đến bờ vực thất bại như ở các trận đấu với Southampton, Chelsea, Sheffield United hoặc phải cần đến một quả phạt đền ở phút… 95 để thoát hiểm trước Leicester. Thắng ở mọi hoàn cảnh và thắng khi không có được phong độ tốt nhất, dù vậy, lại chính là phẩm chất của các nhà vô địch. Với việc Alisson Becker quay lại khung thành và M.Salah hoàn toàn bình phục, Liverpool sẽ có lực lượng mạnh nhất để khuất phục một M.U yếu ớt nhất trong nhiều năm trở lại đây.