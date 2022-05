Đã đành nhà cầm quân người Hàn Quốc có lý do để dưỡng chân dàn cầu thủ trụ cột, chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết. Thế nhưng, hẳn là bất cứ người hâm mộ nào cũng sẽ lo lắng khi chứng kiến lối chơi nhàn nhạt, kém hiệu quả từ các cầu thủ trẻ Việt Nam được đá chính trận này. Dễ thấy ở đây là một lứa cầu thủ quá non kinh nghiệm lại không được cọ xát đầy đủ trong hơn 2 năm qua, dẫn đến một thế hệ mà khả năng quá cách biệt so với lứa U23 của năm 2018 làm dậy sóng Thường Châu.



Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương. (Ảnh: TẤN THẠNH)

Chỉ đến khi HLV Park Hang-seo tung những quân bài chiến lược như Quang Nho, Hai Long, Hùng Dũng, Tiến Linh vào sân ở hiệp 2, tình hình mới khởi sắc và U23 Việt Nam lập tức có 2 bàn thắng để hoàn tất chiến dịch vòng bảng ở ngôi đầu. Đến lúc này, thay vì chúng ta thì U23 Thái Lan sẽ phải tính toán để "né" Việt Nam ở bán kết, tôi tin là thế bởi họ chẳng dại đối đầu chủ nhà ngay từ bán kết với muôn phần bất lợi.

Cuộc chơi bóng đá ở SEA Games 31 giờ đây mới thực sự hấp dẫn và vì thế, chiến dịch bảo vệ ngôi vương của U23 Việt Nam trở nên đáng xem dù tâm trạng người hâm mộ vẫn là nửa mừng nửa lo.

Đào Tùng ghi