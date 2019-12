Bảng vàng thành tích ngày 10-12

Bóng đá nam, Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ), Trần Tấn Triệu (bơi, 10 km), Nguyễn Văn Công (vật tự do, hạng 57 kg nam), Cấn Tất Dự (vật tự do, hạng 70 kg nam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật cổ điển, hạng 62 kg nữ), Kiều Thị Ly (vật cổ điển, hạng 55 kg nữ), Nguyễn Hữu Định (vật cổ điển, hạng 61 kg nam), Nguyễn Xuân Định (vật tự do, hạng 65 kg nam), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400 m rào nữ), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000 m VCN nữ), Hà Văn Hiếu (vật tự do, hạng 125 kg nam), Nguyễn Thị Oanh - Quách Thị Lan - Hoàng Thị Ngọc - Nguyễn Thị Hằng (điền kinh, 4x400 m tiếp sức nữ), Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing, hạng 51 kg nam), Quách Công Lịch - Lương Văn Thao - Trần Đình Sơn - Trần Nhật Hoàng (điền kinh, 4x400 m tiếp sức nam), Nguyễn Xuân Phương (kickboxing, hạng dưới 57 kg nam), Đỗ Quốc Luật (điền kinh, 3.000 m VCN nam).