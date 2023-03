Vắng chủ công Trần Thị Thanh Thúy trong khi lực lượng có quá nhiều biến động, không có gì bất ngờ khi đội hạng 3 quốc gia VTV Bình Điền Long An chỉ thắng được 2 đối thủ yếu là TP HCM và Hà Phú Thanh Hóa, xếp thứ ba bảng B sau vòng 1. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng Tây Nam Bộ mất quyền tham dự Cúp Hùng Vương 2023, nơi họ là đương kim vô địch nữ 2021 (giải đấu thường niên dành cho 4 đội nam, 4 đội nữ có thứ hạng tốt nhất vòng 1 Giải Vô địch quốc gia) đồng thời cũng đang nắm giữ kỷ lục đội bóng nhiều lần vô địch nhất kể từ năm 2004 (5 lần).



Đội VTV Bình Điền Long An (trái) trở thành cựu vô địch Cúp Hùng Vương.Ảnh: NGỌC TUẤN

Kết cục này đã được dự báo khi VTV Bình Điền Long An thời gian qua liên tục phải thay "ghế" HLV trưởng vì lý do khách quan, đội hình chính phải tăng cường nhiều gương mặt trẻ có quá ít kinh nghiệm thi đấu. Hành trình trẻ hóa lực lượng có thể sẽ kéo dài trong khoảng 1-2 mùa bóng, vì thế, VTV Bình Điền Long An không mong đợi sẽ có được kết quả như mong muốn ngay ở nửa sau của mùa giải 2023, thời điểm họ có thể tăng cường ngoại binh theo quy định của giải.

Tương tự là trường hợp của Geleximco Thái Bình, nhà vô địch nữ Việt Nam mùa trước, nhưng chỉ vượt qua hai đội Kinh Bắc Bắc Ninh và Ngân hàng Công Thương, xếp hạng 3 bảng A với 4 điểm. Câu chuyện "cổ tích" mùa trước không thể lặp lại và đội bóng nữ quê lúa miền Bắc giờ phải lo chiến đấu trụ hạng chỉ một năm sau ngày lên ngôi. Lực lượng trẻ không kịp thay thế đàn chị, lại chạy theo thành tích bằng cách vung tiền thuê ngoại binh "khủng", mọi thứ sẽ đâu lại vào đó khi mức đầu tư không còn tương xứng với tham vọng.

Nhạt nhòa ở các đội bóng nữ là vậy thì ở giải nam cũng chẳng khá hơn, việc tập trung lo trụ hạng dường như lấn át tham vọng ở Cúp Hùng Vương với không ít đội. Từng giành HCĐ mùa giải năm ngoái, nam Hà Nội thi đấu sa sút hết sức khó hiểu khi thua trắng 3 ván trước tân binh Đà Nẵng và thậm chí còn kém hệ số phụ so với Hà Tĩnh để đứng thứ tư ở bảng A với 6 điểm.

Ở bảng B, đương kim vô địch quốc gia mùa 2022 Ninh Bình LienVietPostBank "bất ngờ" để thua cả 2 đội bóng quân đội là Biên Phòng và Thể Công, dĩ nhiên, thứ hạng chung cuộc cũng xếp sau 2 đối thủ này. Người hâm mộ dường như cảm thông với đội bóng cố đô Hoa Lư sau cú sốc bị mất quyền tham dự Cúp châu Á nhưng giới chuyên môn lại chỉ ra những toan tính chiến thuật của đội bóng số 1 Việt Nam.

Theo mã số được bốc thăm sẵn, Ninh Bình LienVietPostBank xếp hạng 3 bảng B sẽ được "chuyển" đến bảng C ở vòng hai, nơi họ thừa sức bảo đảm ngôi nhì bảng cũng như vượt qua trận đấu chéo bán kết toàn giải với tâm thế của một đội bóng mạnh, không e ngại bất cứ ứng viên nào. Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch mùa 2022 vì thế cũng mở rộng với đoàn quân của HLV Bùi Trung Thảo.

Không "may mắn" như Ninh Bình LienVietPostBank, Hà Nội tính toán đường dài có độ chênh so với thực tế. Phải chuyển đến bảng C vòng 2, đội bóng nam thủ đô giờ phải lo đấu với đương kim vô địch Ninh Bình LienVietPostBank, vừa phải căng sức đối đầu với đội bóng đang lên Biên Phòng. Không lọt được vào 2 vị trí dẫn đầu, khả năng Hà Nội phải gặp tiếp Sanest Khánh Hòa ở trận đấu chéo là cực lớn, chẳng thể mong giữ nổi bộ HCĐ.