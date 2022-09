Arsenal thi đấu trên đất Thụy Sĩ trong tâm trạng lo lắng dù chủ nhà Zurich FC bị đánh giá thấp hơn nhiều do không có phong độ tốt ở giải quốc nội. Những tân binh như Matt Turner, Marquinhos và Fabio Vieira được đá chính trận này cũng là bài toán may rủi cho "’Pháo thủ" mà may mắn tất cả đều vượt qua thử thách.

Nketiah "tham gia" vào cả ba bàn thắng của trận đấu

Phút 16, tân binh Marquinhos ghi bàn từ đường chuyền của Eddy Nketiah. Tuy nhiên, đến phút 43, chính Nketiah phạm lỗi, giúp Kryeziu có cơ hội quân bình tỉ số cho Zurich FC trên chấm 11m. Trong thế trận áp đảo toàn diện của đội khách, phút 62, Eddy Nketiah lại lên tiếng, lần này anh nhận bóng từ Marquinhos để đánh đầu ghi bàn, giúp Arsenal giành chiến thắng 2-1 tương đối nhọc nhằn.